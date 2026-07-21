Gdo želji nove rasline za svoj vrt, ta more ljeto koristiti i načiniti pomoću mladic nove sadnice za sadnju u jesen.

Dok se priroda i s njom cijeli okoliš muči oko suše i očajno čezne za godinom, o vrtlarenju čuda pisati se ne more. Ciljano zaljivanje u pravo vrime (vidi zadnje izdanje) je skoro jedino ča pomaže mlahavim raslinam.

Da bi se trenutno ča uspješno posijalo ili posadilo, potribno je veliko vrtlarsko znanje odnosno predanost dati sve za te rasline. Dok čekamo godinu, vrime je opet jednoč za sanjarenje, dosta toplo je svakako za ov posao.

Gdo kani kot pisateljica ovih redov na jesen posaditi novu gredicu s trajnimi biljkami ili gdo kani jednostavno upeljati nove rasline u svoj vrt, sad je pravo vrime za takozvano vegetativno razmnožavanje. Razlog, zač su prije imali svi ljudi iste rasline u svoji vrti i unutri u domaći stani, je način, kako su došli do njih. Mladice se odrižu, zataknu u vodu ili zemlju u ufanju da pušćaju žilje i nastaje klon matične biljke. To je razlika drugoj vrsti razmnožavanja, naime generativnomu razmnožavanju. Ovo opisuje razmnožavanje pomoću simena, ki je ishadjao od cvijeta i peluda druge rasline. U simenu se ada križa genetski materijal dvih raslin. Rezultat more biti drugačiji nego matična raslina. Poznamo to, kad je paradajz minjao oblik ili cvijet već nima istu farbu.

Te pogibeli kod vegetativnoga razmnožavanja nije. Lista, ča se sve more na ov način pomnožiti je jako dužička. Skoro sve začinske biljke kot na primjer timijan, ružmarin, kadulja ili menta se daju brzo razmnožiti. Ribizl, ogrozd, borovnice, glog, bazak, mušmule ili fige: I ovi svi sadovni grmi se daju ovako razmnožiti. Ali je i čuda ukrasnih „velikih” biljkov u vrtu, ke se ovako daju razmnožiti. Najpoznatije su sigurno vrbe. One brzo pušćaju žilje i pri tom produciraju hormon, ki potiče rast. Ako ada željite potaknuti druge mladice na rast, dodajte mladicu vrbe.

Pomnožiti se moru te mladice na različne načine. Ili se zataknu u stalno vlažnu zemlju ili se zataknu na primjer u neku spužvu, ovako da stabljika neki dva centimetri gleda van. Ta spužva more onda ploviti u kanti za vode. Najjednostavniji način po mišljenju autorice je jednostavno zataknuti u vodu. Ostavite vani, kade u hladu veliko staklo i zataknite različne mladice ke vam se vidu. Neće goniti svaka mladica žilje pak imate garanciju, da u zemlju posadite onda zaista samo one, ke ćedu i dalje rasti.

Ljeto je dobro vrime za ovu vrst razmnožavanja. Ako niste profesionalni vrtlari, ki tribaju odredjene rezultate, morete se jednostavno igrati. Vidi vam se ka raslina? Odrižite mladicu, čija stabljika još nije drivena, odstranite lišće i zataknite u vodu. Na jesen ćete znati, je li ste bili uspješni.

TG