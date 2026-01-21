Zajedno s drugimi zastupniki su ministricu Bauer informirali o glavni potriboća na polju obrazovanja, financiranja i reforme Zakona o narodni grupa. HKD je bila jedna štacija u okviru boravka ministrice u Željeznu.

Željezno – U petak 16. januara je ministrica Claudia Bauer, ka je u saveznoj vladi nadležna za autohtone narodne grupe, pohodila Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću u njevom sidišću u Željeznu. U okviru sastanka je došlo do intenzivne razmjene mišljenj med zastupniki hrvatske narodne grupe.

Predsjednik HKD-a i generalni tajnik Centra austrijskih narodnosti Joži Buranić, predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu Harald Ladić i drugi funkcionari Hrvatskoga kulturnoga društva su pozdravili ministricu. Razgovori su stali pod znakom dugotrajnoga osiguranja hrvatskoga jezika i kulture, jačanja prav narodnih grup kot i poboljšanja strukturnih okvirnih uvjetov u Austriji.

Troja velika potribovanja

Funkcionarke i funkcionari hrvatske narodne grupe su iskoristili pohod, da predstavu ključne potriboće na tri područji. Na obrazovnom području su apelirali na realiziranje cjelovite obrazovne ponude u Beču polag Komenskyjeve škole od čuvarnice do mature. Tako da i dica izvan autohtonoga naseljenoga područja imaju mogućnost na školovanje na jeziki narodnih grup.

Upozorili su i na važnost širenja jezika jur i u čuvarnica. Rano jezično podupiranje je odlučujući faktor za očuvanje hrvatskoga jezika, tako zastupniki prema ministrici.

Isto tako su potribovali dovoljnu razinu financiranja i mogućnost za većljetne projekte.

Treta točka potribovanj je bila novokodifikacija Zakona o narodni grupa. U pogledu na modernizaciju si želju jačanje prav zastupničtva narodnih grup prema austrijskoj oblasti i institucijam (savjetodavno i suoblikujuće), nadomješćenje odnosno nova formulacija zastaranih, nepraktičnih, ograničavajućih i neplodnih odredbov (mogućnosti digitalizacije, …), kot i formuliranje kolektivnih prav (veća pravna sigurnost i prostor djelovanja).

Ministrica Bauer je pozitivno ocijenila angažman hrvatskih organizacijov, posebno pohodjenoga Hrvatskoga kulturnoga društva – na polju djelovanja za dicu i mladinu – i važnu ulogu hrvatske narodne grupe za kulturnu raznolikost Austrije.

Na koncu je predsjednik Buranić podcrtao važnost prijelaska od samih obrambenih odredbov na ofenzivnu i u budućnost usmjerenu jezičnu politiku saveza i zemalj, kako bi se osiguralo dugotrajno opstojanje narodnih grup.

Zastupniki hrvatske narodne grupe su se zahvalili za konstruktivnu razmjenu mišljenj i vidu ov pohod kot važan korak u daljnjem jačanju narodnih grup u Austriji.

Prilikom svojega pohoda u HKD-u pismeno je ministrica javila: „Veselim se, da sam danas bila gost kod HKD-a i da nastavljam dosadašnju dobru suradnju s gradišćanskohrvatskom narodnom grupom. Haraldu Ladiću željim za njegovu novu zadaću sve najbolje. Kod HKD-a me je osebujno oduševilo težišće na djelovanju s dicom i mladinom. Uprav onde se oblikuje budućnost: onda, kad se jezik, kultura i identitet rano posredjuje i živo dalje dava. Zato su potribni angažman, duša i odgovornost. Zahvaljujem se svim, ki se svojim dobrovoljnim djelom zalažu za gradišćanskohrvatsku narodnu grupu”.

Ministrica Bauer je na ov dan pohodila med drugim u Željeznu još zemaljskoga poglavara Hansa-Petra Doskozila i ognjobransku školu.

Kristijan Karall