Na dan Valentinova su Koljnofci organizirali po lanjskom uspješnom festivalu susret tamburašev pod geslom: Zaljubljeni u tambure. Vrhunac je bio sastav Folk & Fusion, kade su se drugi instrumenti priključili tamburi.

Koljnof – „Za ona dobra stara vremena“, je postao po lanjskom ljetu moto susreta ki sakriva po riči organizatorov, zvuke prošlosti, zajedničtva i skupno sviranje opet uživo. Ovakovi susreti u zadnji ljeti su falili na repertoaru tamburaške muzike, ali s lanjskim oživljenjem su Koljnofci dali još ufanje, da tambura nije samo spominak, nego živa veza med grupami i gradišćanskimi Hrvati.

Moderatorica priredbe Karmela Pajrić je na početku pozdravila časne goste: Franju Grubića predsjednika Hrvatske samouprave Koljnofa, dr. Franju Pajrića predsjednika Hrvatske samouprave Šoprona i društva Hrvati ter Čilu Walter, peljačicu koljnofske čuvarnice.

Susret tamburašev su otvorili domaćini a to grupa Tamburaši bez imena, ki su već poznati s ov i onkraj granice. Sastav je utemeljen 2021. ljeta.

Po domaćini su slijedili Židanski bećari. Tamburaški sastav je jur osnovan 1989. ljeta a od tada još i dandanas njeguju s ljubavlju muzičke tradicije hrvatske kulture. Mladi člani orkestra su se pridružili sastavu na početku dvitisućitih ljet i tako donesli sa sobom entuzijazam i strast prema muziki. Židanci su predstavili miks jačak regijov kade živu Hrvati i nisu mogli izostati niti šlageri grup iz Hrvatske. Prva jačka sljedeće grupe Petroviski tamburaši je goste otpeljala u južno Gradišće u Pinčenu dolinu u Petrovo Selo, kade muzika i sviranje na tamburi ima jako bogatu tradiciju i prošlost. Jur u školi počinje podučavanje sviranja na tamburi a tako korak po korak učeniki postanu člani Petroviskih tamburašev. Mladi tamburaši su s veseljem predstavili svoj program ko je publika na kraju šlagera na engleskom jeziku podarila s velikim aplauzom.

MužiKaj vrhunac prvoga dijela

Posebni gosti ovoga susreta tamburaški sastav MužiKaj je došao iz Velike Kaniže. Grupa je osnovana 2018. ljeta a od onda je sudjelovala na razni mjesti Madjarske i u Hrvatskoj. Prvi put u Koljnofu su nastupili sa spletom medjimurskih jačak. Publika je slušajući njev repertoar za nekoliko minut otputovala u misli na Festival Medjimurske popevke. Tamburaši su uz izvrsno sviranje i jačili ove lipe narodne jačke na kajkavskom dijalektu.

Da u Koljnofu tamburaška muzika ima već pol stoljetnu tradiciju pokaže i velik jubilej na jesen prošloga ljeta. A da ima i budućnost to se zrcali u djelovanju najmanjih i mini Koljnofskih tamburašev. S malimi tamburaši nastupaju i Koljnofski tamburaši ki pomažu i motiviraju s tim najmanje. Pred dvimi miseci je osnovana i senior grupa, ka se sastoji od mladjih i zrelijih početnikov. Volja i želja za sviranjem se je potvrdila prilikom prvoga nastupa. Na kraju prvoga dijela programa su svi sudioniki predstavili zajedničku jačku Za dobra stara vremena Novih fosilov.

Kombinacija hrvatskoga, madjarskoga i romskoga

Po kratkoj tehničkoj pauzi je slijedio koncert novoutemeljenoga sastava Folk & Fusion u kom sviraju Koljnofci: Marko Pajrić (bugarija) i Pišta Pajrić (brač) i Zoltan Korlath (berde). Primaš Florijan Kónyai (gusle) je još mogao nagovoriti muzičare Józsefa Seresa (cimbal) iz Budimpešte i Lajosa Baranyaija (klarineta) iz Bik.

Grupa je predstavila miks jačak u kom se najdu različni instrumenti od tambure, violine, kontrabasa, klarinete i cimbala. Hrvatske i madjarske narodne jačke su dobile drugu pratež ka je u Koljnofu sjajila u zlatu.

Po ovom oficijelnom dijelu je slijedila skupna vičera za sve sudionike i goste kot i druženje, kade su si nazočni tamburaši i zajedno zaigrali.

