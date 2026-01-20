Brojnih zločincev iz svih vrimenskih epohov je pohodilo ljetošnji bal u Kugi. Odgovarajući geslu KugaCrime su priredili i otvaranje i presenećenje na polnoć. Na tanac su opet igrali Paxi, ki su si zavježbali i posebne jačke.

Veliki Borištof – U subotu je Kuga u Velikom Borištofu pozvala na jedan od najvećih balov sridnjega Gradišća. Na samom ulazu je ovput luk sa stranicami iz krimi knjige dosta mirno kazao na ljetošnje geslo Kuga Crime. U zgradi su prve crte mrtvih dost drastično upeljale u temu.

Velika dvorana je bila nakinčena črljeno-črno a na zidu su bile scene iz bečke kanalizacije. I samo otvaranje je počelo potpunim zaškurenjem dvorane. Iz svakoga nuglja su se probudile osobe, ke su samo sa žepnom lampom iskale put do pozornice. Helene Purt je uz pratnju gudačkoga ansambla Con Arco jačila Skyfall i došao je Bond, koga je glumio Klemens Domnanović. Ov je mafijašu Gabrijeli Blažeti doprimio folišan kufer, ča je za njega rezultiralo smrt.

Po ovom neobičnom završetku su nova predsjednica Jelka Zeichmann-Kočiš i organizatorica bala Mirijam Kaar pozdravili brojne goste. Treta mjerodavna osoba, Julija Karall, već nije mogla dojti, ona je na dan bala rodila. Med drugim su to bili zamjenica zemaljskoga poglavara Anja Haider-Wallner, poslaniki u zemaljski sabor Wolfgang Spitzmüller kot i Patrik Fazekas, kot i predsjednik seljačke komore Niki Berlaković, uz mjesnoga načelnika Martina Karalla.

Ne samo velika dvorana nego i ostali dijeli zgrade su bili bogato nakinčeni. Bar je bio posvećen James Bondu s živom muzikom na klaviru, bajzl je bila galerija ukradjenih umjetnin, a foyer je bilo mjesto osiguravanja slijedov. Ovde je bila priredjena i stijena ka je kazala poznate osobe kot počinitelje tih ukradjenih umjetnin. Ujedno je ovo bila i pozadina za balske slike. U pivnici je bio opet priredjen disko, kade je od polnoći do ranoga jutra zabavljao goste DJ Romsch.

Isto kot je bila Kuga bogato dekorirana, tako su gosti došli u različni kostimi početo od Miss Marple, Sherlock Holmes, Jocker, itd.

U polnoć su pod peljanjem Marke Blažete i Kristijana Benca Briebera priredili šalno presenećenje. Med pojedinimi epizodami Aktenkoffera XY u stilu emisije sa sličnim imenom je igrao opet sastav Kuga All-Stars. Člani su bili obličeni kot uzniki. Solo su jačili Katica Mesner-Kinda, Zrinka Reiter-Kinda, Jana Gregorić, Benc Brieber i Marko Blažeta. Dvi jačke su oblikovali i člani Kuga djelaonice.

Pred i po ovom atrakcijom na polnoć su PAX-i igrali njev standardni program hrvatskih i medjunarodnih hitov uz nove jačke: Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett i Kriminaltango.

Kristijan Karall