U svetačnom Fechtsaalu ministarstva obrazovanja u Beču se je četvrtak, 13. novembra po 10. put održao takozvani Forum za manjinsko školstvo. Težišće je bilo Citizen Science.

Beč – Organizirano od ministarstva za obrazovanje, obrazovnih direkcijov Koruške i Gradišća i Austrijskoga centra za jezik i kompetenciju putuje ova priredba med austrijskim glavnim gradom, Koruškom i Gradišćem. Gradišćanska i Koruška obrazovna direkcija povezuje jedno: Unutar njihovih granic se podučava – i to zaštićeno Zakonom o manjinskom školstvu – hrvatski, madjrski i slovenski. Zato se jednoč u ljetu sastaje zastupničtvo narodnih grup, pedagoško i znanstveno osoblje tih dvih zemalj na takozvanom Forumu za manjinsko školstvo, kade se sudionice i sudioniki bavu pedaagoškimi pitanji i razvitkom ponude. Ljetos je priredba bila podiljena na dvi velike teme. S jedne strani su to bili vrhunci prošlih 10 ljet, s druge strani Citizens Science i mogućnost kako koristiti to na obrazovnom polju.

10. jubilarno izdanje

Kako brzo je prošlo deset ljet, pokazala je činjenica, da su samo slučajno uptili, da se ljetos svečuje prvi veći jubilej. Kot je rekao Andreas Stockhammer od ministarstva za obrazovanje, je forum tako važan, ar okuplja ljude iz različnih područjev. Kih 50 ljudi je ljetos sudjelovalo, to su bili vrhi obrazovnih direkcijov, predsjedniki Savjetov za narodne grupe kot i druge zastupnice i zastupniki narodnih grup kot i različne znanstvenice i znastveniki od Pedagoških visokih škol do sveučilišća. Pedagogi, ki zaista stoju u razredu, su bili dva nazočni. Stockhammer je kot i nadzornica za manjinsko školstvo Karin Vukman-Artner naglasio važnost manjinskih društav kao srca žive jezične zajednice. Vukman-Artner je u ulogi predsjednice Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra i dodala, da će nje društvo skupa s HKD-om biti skupna osa (Achse) za školski materijal.

30 projektov s 70 aktivnosti

Forum je ljetos služio isto kot pogled ponajzad. Kot je rekla Vukman-Artner ima obrazovna direkcija svako ljeto kih 30 projektov s 70 aktivnosti. To je pred svim razvijanje materijalov za osnovne škole do mature, ku sastavljaju za hrvatski jezik za cijelu Austriju. Njoj je osebujno važan projekt imerzije, ada konzekventno korišćenje jednoga jezika na duže vrime. Ov koncept su u Gradišću preuzeli iz Koruške, s kimi da imaju jako dobru suradnju.

Citizen Science u školi

Sudionice i sudioniki Foruma za manjinsko školstvo je ljetos čekala inspiracija na području Citizen Science. Lingvistica Barbara Heinisch od BOKU-a je prezentirala ovu metodu znanosti, ka aktivno uključuje gradjanke i gradjane u proces istraživanja. To da s jedne strani omogućuje nove uvide za znanost, s druge strani dostaju ljudi uvid u znanost i način dobivanja spoznanja, ča more ljudem oduzeti skepsu od znanosti. Iako Citizen Science dohadja iz prirodoznanstvenoga područja, danas postoji čuda projektov uprav na području jezika, djelomično i manjinskih jezikov. Heinisch je mogla nabrojiti projekte s manjinskimi jeziki izvan Austrije, a i nekoliko sudionic i sudionikov iz publike je jur sudjelovalo u ovakovi projekti. Kako bi se ova metoda mogla koristiti u praksi i u korist manjinskoga školstva, su sudionice i sudioniki morali izdjelati u mali grupa. Tako je postavio predsjednik slovenskoga Savjeta Bernard Sadovnik pitanje o dugotrajnosti slovenske nastave. Iz okolice bortanske gimnazije predložilo se je korišćenje ove metode za pozitivnu reklamu odnosno za uvezanje roditeljev u dvojezično obrazovanje diteta. Lingvistica Cvetelina Ortega kani opet dostati informacije o jezičnom razvoju diteta s tim da uključuje ovom metodom roditelje, a učitelj Štef Matković predložio je iskanje hrvatskoga jerbinstva s dicom i potom istraživanje toga, ča se je našlo odnosno nije moglo najti. Projektov i idejov bi ada bilo čuda, koliko njih se je ostvarilo, to će morebit pokazati dojdući jubilej.

Dojdući forum će se kljetu vjerojatno opet održati u Koruškoj.

TG