Kočkrat malenkosti napravu velike razlike za naše dobrostanje. U ovom izdanju ću zato predstaviti najdraže pomagače, ki olakšavaju svakidašnjicu i daju posebni ekstra.

Mali pomogači ne moraju čuda stati, a ipak su pravi gamechangeri.

Sigurnice

Sigurnice su pravi klasičar med pomagači a sigurno je ima skoro svaki od nas doma. Moremo sigurnicom u kratkom vrimenu popraviti pratež (na primjer poderane rukave ili gumbice), adaptirati veličinu ili pričvrstiti modne dodatke. Najveć hasnujem sigurnice da smanjim izriz prevelike oprave.

Rasprašivač parfema

Vaš parfem je prevelik za torbu ili ne ufate se nositi dragocjeni parfem sa sobom? Onda je rasprašivač parfema optimalno rješenje. Morete jednostavno pumpati malo parfema iz velike floše u rasprašivač i ne morete već nikada biti na putu prez najdražega duha!

Steamer

Ljudi, ki me dobro poznaju, znaju, da skoro svaki dan hasnujem steamer – doma i kad sam na odmoru. Steamerom morem friško poravnati nabore tako da svenek izgledam friška i elegantna. Ki ne kani ujutro dugo steamati svoju pratež, more si outfit za drugi dan jur navečer pripraviti.

Valjak za dlake

Ki ima domaće živine ili duge vlase za toga je ov mali pomagač sigurno velika pomoć. Valjak za dlake friško odstrani dlake, vlase i druge materijale od vaše oprave. Posebno kad je hladno i rado nosim tople materijale kao vunu ili kašmir mi valjak olakša čišćenje svoje oprave.

Bušilo za remen

Čuda puti sam jur imala problem, da remen nije imao škulje tamo kade sam je tribala. S bušilom za remen sam mogla ov problem odmah odstraniti. U isto vrime moji remeni još nikada nisu bili tako komotni ar su sada točno na moj pas adaptirani.

Antistatički sprej

Pratež, ka lipi na tijelu ili leteći vlasi bludu i nam kočkrat i daju i neugodnu ćut. Da se naša oprava ne bi statično ispraznila more nam pomoći antistatički sprej. Ta sprej najbolje funkcionira kad ga iz 20-30 centimetrov udaljenosti na pratež špricamo i ju onda kratko osušimo.

Žučni sapun

Iako posebno pazimo na našu pratež, koč-toč dojde i do male nesriće i na lipoj bluzi je najednoč velika fleka (od soka ili ruža), ka već ne ide tako lako van. Zato svenek prije nek perem opravu stavljam žučni sapun na tu fleku i malo počekam, onda pratež po pranju opet izgleda kot nova!

Sprej za sunčanje za obraz

U ljetu ili na odmoru prebavimo čuda vrimena u suncu, zato si ujutro namažemo krem za sun- čanje u obraz. Kad smo dugo na putu ili nosimo make-up je teško da obnovimo zaštit protiv sunca. Zato ja u ljetu nosim sprej za sunčane za obraz sa sobom i sam tako svenek na sigurnoj strani.

Hvala svim ki su pratili prvo ljeto moje modne kolumne u HN i na Instagramu – ufam se da ste si mogli jur kočkrat ča novoga naučiti i za vas sobom zet. Svenek se veselim kad mi se javite. Do drugoga puta!