Anna-Maria Sagmeister pod svojim labelom anica-marica kreira gesla i motive posvećene svojemu rodnomu selu, južnogradišćanskim Stinjakom.

Gdo se u zadnjem misecu potipao po socijalni mediji i slijedi hrvatskim sadržajem, ta je morebit vidio novu stranicu Anne-Marije Sagmeister. Nedavno je izašla i nova web-stranica anicamarica.at. Pod geslom „Tradicija novo povidana“ prodaje 27-ljetna učiteljica onde majice i torbice sa vlašćimi motivi.

Ne derite se riči moje

Kot povida Anna-Maria Sagmeister, ideja o posebnom merchu za Stinjake jur dugo postoji. Sama se rado bavi modom i pitala se je, ča bi rado nosila. Tako su na početku nastali motivi s nošnjom posnašnice odnosno smiley s vijencem, a isto tako je kreirala skyline Stinjakov, slično kot ga poznamo od velikih destinacijov za odmor. Toj kolekciji su se pridružili još srce s tradicionalnimi cvjetnimi motivi kot i različne izreke. Tako na primjer Ča’j kråj, to’j kråj, Ne derite se riči moje, noste noste sve je malo ili skoro obligatnu Stinjaki su lipo selo.

Idejov je jur na početku bilo dost, ali dokle je od ideje nastao konačni produkt, to je duralo skoro ljeto dan. Sagmeister je istestirala različne majice i torbice na ke tiska, naučila je sama tiskati motive i je izgradila web-shop. Po takozvanom soft-launchu je mogla jur prve narudžbe poslati. I se veseli dobromu odzivu.

Upoznati svit sa Stinjaki

Sagmeister je kreativan človik, rado molja i tako je to činila i sa svimi motivi. A pokidob je nje velika strast moda, si je mislila, da bi na ov način mogla širiti informacije o bogatstvu Stinjakov i Hrvatov. U Stinjaki da je naime čuda ljudi, ki kade „vani“ djelaju, ovakovimi majicami moru nositi Stinjake u svit. Nje motive ali nije mislila samo za Stinjake. Misli, da bi mogli biti zanimljivi i za ljude, ki se zanimaju za Stinjake, ali isto za sve gradišćanske Hrvate, ki su gizdavi na jezik. S odzivom na prvu kolekciju je sada jur zadovoljna. Idejov za drugu kolekciju jur ima dost. Onda se kani i posvetiti gradišćanskim Hrvatom uopće.

TG