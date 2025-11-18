Prošli vikend je Folklorna grupa Poljanci pozvala opet na svoja tradicionalna folklorna otpodneva.

Posebni vrhunac ljetošnjih nastupov je bila premijera novoga tanca iz Posavine.

Vulkaprodrštof – Veljek dvi pune seoske dvorane su člane folklorne grupe Poljanci čekale prošli vikend, kad su 8. kot i 9. novembra pozvali na svoja tradicionalna jesenska folklorna otpodneva. A to ne prez razloga: Male i velike tamburašice i tamburaši su opet jednoč predstavili vrhunski folklorni i jačkarni program, ki je dokazao bogat repertoar vulkaprodrštofskih Poljancev.

Uz brojnu seosku publiku su i ljetos mogli opet pozdraviti čuda zainteresiranih pohodnic i pohodnikov iz susjednih sel i cijeloga Gradišća. Kroz program otpodneva je peljao jur iskušeni moderacijski duo, Gabi Lesković i Petar Mogyorósi.

Narašćajne grupe su otvorile ljetošnji program

Kot navadno su i ljetos opet najmladji započeli folklorna otpodneva Poljancev. Sudjelovali su pri tom s jedne strani tamburaški narašćaj društva, ali i dica, ka pohadjaju obljubljenu ponudu JIGT-a. Uz tancanje kratkih dičjih koreografijov kot su to bili Dobar dan ili Pokraj peći maca prela su predstavili i tance sjevernoga Gradišća. Zvana toga su mlade tamburašice i tamburaši zasvirali publiki Mesec sveti, Rumeno cvatu rože i Vesela je šokadija. Pri tom su brojne mlade solistice i solisti pokazali i svoje jačkarno znanje i tako začarali publiku. Nije ada čudo, da su pohodnice i pohodniki nadarili tamburaški i folklorni narašćaj s burnim aplauzom.

Zatim su osvojili tancoškinje i tancoši Folklorne grupe Poljanci pozornicu i predstavili pod titulom Da nam pak dojde to vreme pjesme i plesove Medjimurja. S tim su predstavili prvu od ukupno dvih koreografijov programa.

Kot posebna točka ljetošnjih folklornih otpodnevov, si je FG Poljanci pozvala dva posebne goste, ki su suoblikovali priredbu. Dokle su to bili u subotu sudionice i sudioniki HKD-ovoga tamburaškoga kempa, su u nedilju mjenovski Brezovci zabavljali publiku. Ovo je bio prvi nastup ovoga tečajskoga sastava u Gradišću, ideja, ka se je rodila pri ljetošnjem tečaju na Pagu.

U nedilju ljetos po staroj navadi naravno i čašćenje članov nije smilo faliti: Tako su Daniel Dumitar, Jasna Bogdan i Mate Mogyorósi primili odlikovanje za svoje 10-ljetno članstvo, a Petra Mogyorósija su častili za njegovo 20-ljetno aktivno folklorno djelovanje kod Folklorne grupe Poljanci.

Nova koreografija kot posebni vrhunac

Glavni tamburaški orkestar Poljancev, pod peljanjem Lukasa Kornfeinda, je onda u drugoj polovici programa pokazao svoje znanje. Prezentirali su svoj šarolik muzički repertoar i to na naviknutom visokom nivou. Zaglušale su različne kompozicije iz Gradišća i Hrvatske – od narodnih melodijov do poznatih šlagerov – tako da je svaki u publiki mogao uživati u svojem najdražem žanru.

Vrhunac folklornih otpodnevov Poljancev je ljetos ali svakako bila premijera plesov i pjesam iz Posavine. Pod geslom Sava voda proticala su tancoškinje i tancoši predstavili koreografiju, ku su skupa zavježbali s Lanom Kostrenčić. Poljanci pri tom nisu samo oduševili publiku s preciznimi koraki nego i novom nošnjom. S financijskim podupiranjem Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Hrvatske su Gradišćanci mogli kupiti odgovarajuće nošnje za novi tanac, ke je šilo poduzeće Adriana Etno iz Zagreba, i tako obogatiti novi tanac, ki će trajno ostati dio repertoara društva.

