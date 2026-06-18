Prošli tajedan u pogledu na manjinskopolitičko gibanje, bio je osebujno gust. Platforma dijaloga u Parlamentu pokazala je neočekivane alijance. Dokle je u pogledu na školstvo u Beču koč najpotencijalniji govorač narodnih grup Michael Bernhard od Neosov morao nazočnim razložiti, zač bi ministarstvo preferiralo rješenje zvana Zakona o privatni škola, je najednoč predsjednik Nacionalnoga vijeća Walter Rosenkranz zagovarao ovakovu privatnu školu po principu konfesionalnih škol - bit će zanimljivo kako će zastupničtvo narodnih grup koristiti te nove saveze.

Pitanje je pravoda, je li će ostati trenutno zastupničtvo. Iz hrvatskoga gledišća se vjerojatno ništ neće minjati. Novi prijedlog Saveznoga kancelarstva je ali koncem tajedna još jednoč zakurio tu cijelu tematiku. Ča se do sada nikad nije ugodalo, je ljetos nastala istina, Savjet se sastoji od istoga dijela žen kot i muži (u sadašnjem je osam od 24 savjetnikov). Je li je to bio glavni uzrok, da se je razbila skoro jur zacementirana podjela, ostaje upitno. Veliki udio žen sada ali onemogućuje prigovaranje o nejednakosti kot su to činili hakovci u zadnjoj periodi. A i neobično čuda mladih je našlo u prijedlog. Etablirani člani naravno znaju – iako nezadovoljni i bar kako konzervativni bili – da se ovim osobinam ne more prigovarati.

Novi prijedlog ima par zanimljivosti, dokle je Paul Ferčak sa svojim stranačko ofarbanim Prezidijem prošao iz društvene kurije, je Leo Radaković s Djelatnom zajednicom ostao. HKD i HNVŠ imaju za jednu osobu manje, ča je ojačalo bečku poziciju, a najveća dobitnica je prez sumlje Kuga, ka ima najednoč dvoja mjesta, a prije je samo podupirala druge.

Je li će to minjati dogovaranje po uvijek istom modelu u Savjetu? Moguće bi bilo, potribuje opširno znanje novih članov i nove saveze. Pitanje je i nadalje, je li ovakovo konačno reprezentativno podiljenje po spolu, starosti i regija (Pinkovac i Mjenovo se moru osebujno veseliti) more doprimiti transparentno podiljenje sredstav po kvaliteti molbov ili ostati pri zalaganju za svoja društva i regije.

Demokratsko tijelo Savjet još nikad nije bio i ne izgleda tako, da će se to u budućnosti minjati. Još i nasuprot, slabi Savjeti ojačaju društvo Stalnu konferenciju, ko okuplja jur skoro sve predsjednike i predsjednice oko sebe i ima odlične kontakte u vrhovnu politiku.

Ako se ada sa svih stran čuje, da su krivi ljudi predloženi, onda je pitanje, gdo su pravi? S konačnom odlukom o ravnopravnosti spolov i starosti se sada barem more jedno poufati: da će se čuti glas veće polovice človičanstva kot i onih, ki morebit uprav zbog toga, ar još nisu 30 ljet u manjinskoj politiki, imaju još drugi pristup i u najboljem slučaju i ideje za oblikovanje budućnosti narodnih grup. Šanse za dojduća troja ljeta su pred nami.