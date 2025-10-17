Ljetošnje izdanje je nudilo neke premijere, med drugim se je minjalo i ime. Partner HKD-a je bila Zbor i Tamburica Frakanava.

Frakanava – Malo zakašnjeno je počelo ljetošnje izdanje jačkarnoga večera Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću u dvorani Miloradić u Frakanavi prošlu subotu, 11. oktobra. Prvi na pozornici je bio Marin Berlaković, ki je na suvereni način peljao kroz cijeli večer, koga je najavio kot muzički vatromet. Predsjednik HKD-a Joži Buranić je u kratkom pozdravu lično pozdravio honorarnoga konzula za Hrvatsku Nikolausa Hermanna.

Po prvoj grupi je pozdravo i načelnika Paulija Ferčka, vicenačenicu Angeliku Mileder, druge općinske tanačnike, mjesnoga farnika fra Božidara i partnersko društvo Zbor i Tamburica Frakanava na čelu s Karlom Horvathom.

Kot prva grupa su bili HKD-ejci, ada vlašći zbor HKD-a pod peljanjem Bruna Radakovića i glazbenoga voditelja Karla Kovača. U ime zbora je govorio bivši direktor Martin Živković. Zbor od 16 muži je predstavio Plovi barko duboko je more, Ja mislim na te i Va dolini med zelenim drivljem.

ŽVS Biseri s predsjednicom Anamarijom Haniš i glazbenom peljačicom Sabinom Balogh je isto tako predstavio gradišćanske i klapske zvuke: Lipo je predena svila, Gospo ajde doma i Rusulica.

Jedini mišani zbor iz Gradišća ki je nastupio na ovom večeru, ki ljetos nosi po prvi put priredbi odgovarajuć naziv festival klapov i zborov je bio velikoborištofsko-fileški sastav Chori uniti pod muzičkim peljanjem Štefana Zvonarića. Oni su predstavili tri narodne jačke iz Gradišća: Oj Jelena jabuka črljena, Bijela roža i Črni oči pojte spat. Ov zbor je po prvi put sudjelovao na ovom festivalu.

Četvrta grupa su bile žene iz Poljancev, grupa Evo nas s glazbenim peljačem Antom Pletikosićem. Predstavili su: Pismo moja, Kap ljubavi i Daj mi daj.

Zadnja grupa pred pauzom je bila klapa Ravnica, profesionalci iz Devinskoga Novoga Sela pod peljanjem Ote Gregora. Po jačka Izresla ruža rumena, Preletio sivi soko i Zaspalo je siroče je došla i ženska klapa Rožice na pozornicu. Zajedno su i uz pomoć publike jačili Konobo moja, kot spominak na Olivera Dragojevića. Pri jački su kazali na zidi slike Olivera, drugačije je onde bilo za viditi ime grupe i aktualna jačka.

Po pauzi su nastavile Rožice s Odvila se zlatna žica, Izajdi sunajce i Dragi mi je u Mletke pošao. I ov ženski sastav se sastoji od profesionalnih jačkaric.

Nastavila je klapa Pinkovac. Ovih 10 muži pod peljanjem Tomislava Cvrtile je predstavilo Ribari, Dobar večer prijatelji i Molitva za tebe. A odmah za njimi daljnja premijera: Ženska klapa iz Pinkovca, ka još nima službeni naziv. Ove su predstavile na jako visokom nivou jačke Cetina i Naranča. Sastav se sastoji od 9 žen. Berlaković je predložio da bi se mogle zvati Topice ili Klapinkovac.

Zadnja domaća grupa su bile Pujanke pod peljanjem Jelke Zeichmann-Kočiš. Ove su predstavile isto tako samo narodne jačke: Na brižiću se trava zeleni, Visok topol je va škadnji (s jednom madjarskom štrofom) i slovensku V dolini tihi. Ova je bila prijelaz na posebne goste iz Koruške, sastav Oktakord. Ov mišani sastav koruških Slovencev je opet začarao brojnu publiku. Kot bis su zajačili Zottelmarsch.

13. festival klapov i zborov je nudio jako šarolik program na prilično dobrom nivou. Dobrom tehnikom bi mogli zbori još znatno lipše i zmožnije glušati, a dodatno bi bili i za viditi.

Svaka grupa je po svojem nastupu dostala od HKD-a povelju za sudjelovanje kot i mali poklon. Po pregradnji pozornice i dokle se je najveći dio publike i akterov okripio su Lole počele tančenom zabavom. Po vičeri, kuhinja je bila za vrime nastupov zatvorena, su onda gosti došli i na tančeni parket.

Tako je završio ljetošnji festival, dojdujće ljeto je predvidjen na sjeveru, tako glavni odgovorni Martin Kerstinger.

Kristijan Karall