Nekadašnji ljetni festival Kuge s poznatimi grupami iz austrijske ili hrvatske muzičke scene se je pretvorio u sastanak prijateljev Kuge i lokalne odnosno regionalne kulture, u kom je narašćaj jako uključen.

Veliki Borištof – Dugo se je ljetos čekalo, kako će se razviti ljetni festival Kuge pod novim peljačtvom. Tako kot je bivši predsjednik Mani Bintinger vidio ov dvodnevni dogodjaj kot svoje dite, je i nova predsjednica Jelka Zeichmann-Kočiš mjerodavno imala uticaj na program i oblik festivala.

Kraj od velikih zvijezdov i fokus na lokalne sastave je bilo geslo ljetošnje priredbe, ka se je i odrinula za jedan dan. Početak je bio stoprv u subotu, a program je završio u nedilju. Ova promjena se je kazala i u samom oblikovanju. Pozornica je bila znatno manja i premješćena na drugu stran parka, ada prema potoku.

Subotu su kulturni program otvorili gerištofski tamburaši Zelenjaki. Slijedio je nastup grupe Romano Rath, ki su animirali brojne goste da tancaju. Lady & the Cords, ki imaju vezu s predsjednicom i sridnjim Gradišćem, su imali i svoj prvi nastup. Posebno zavrućali su štimungu moliški Hrvati Kroatarantata sa svojimi ritmi i melodijami. Ovde se je onda tancala i talijanska kvadrilja. U medjuvrimenu su se prvi preselili u malu dvoranu, kade su gledali utakmicu SP-a Norveška protiv Engleske.

Po završetku kulturnoga programa je slijedilo noćno pišačenje, kade su bile priredjene tri štacije. Staza je peljala uz potok prema Šuševu i onda po Konoplišću i Dolinskom kraju opet ponajzad u Kugu. Na prvoj štaciji kod stare lipe i mosta u Dolinskom kraju su nastupili nova generacija Con Arca kot i zbor Kuge, a Andreja Kerstinger je predstavila svoje tekste.

Druga štacija je bila kod pišačkoga mosta na Konoplišću, kade su artisti šuševskoga cirkusa začarili goste s igrom s ognjem. Ovi su nastupili i na tretoj štaciji u otvorenom vrtu u sredini Dolinskoga kraja – kade je bila na 1. Croatisadi pozornica. Ovde su bili i svi ostali umjetniki opet za čut i za vidit. Oko 30 gostov je sudjelovalo pri ovoj kulturnoj šetnji kroz selo.

Po vraćanju u Kugu, je slijedilo gledanje poslidnjega četvrtfinala SP-a Argentina protiv Švicarske.

U nedilju je počeo program u tri otpodne sa sladoledom za dicu. Dojduća točka je bila lutkarska igra za dicu, ku su priredili Luka Zeichmann i Zrinka Reiter-Kinda, ku je u zadnjem trenutku ali morala nadomjestiti nje sestra. Hrvatska igra je bazirala na izmišljenoj povidajki o čarobnom „Hüpfburgu”, ku Luka svojoj dici povida pred spalom. Uz mražnjaka, ki je vlasnik zračnoga grada i tetu Maru igraju samo još životinje kot slon, kakadu ili puž.

Pozornica za lutkarsku igru je bio paviljon u parku u kom imaju velikoborištofci božićne jaslice. Brojni gosti – i veliki i mali – su sidili u hladu stabalj. Muzički su pratili glumce Marko i Lorenco Blažeta.

U nastavku su nastupili sudioniki pop-rock djelaonice, ka je isto bila u prošlom tajednu. Marko Blažeta, Nikola Zeichmann i Nikolai Borota su imali pet školaric i jednoga školara. Ovi su predstavili medjunarodne i hrvatske jačke na visokoj razini.

Oficijelni kulturni program je završio s nastupom grupe KaRo – Karin Gregorić i Roman Prikosović. Kašnje pak su onda još inoficijelno zaigrali i člani Kroatarantate.

Ponajzad k ljetnoj noći

Cilj organizatorov je bilo sastaviti otvoreniji program i dati već mjesta maloj umjetnosti. A isto tako i ponuditi ča za dicu. Posebna atrakcija je bio sladoled iz Šundrofa. Kulinarska ponuda se je proširila za špecijalitete iz Molise, a nedilju različne varijacije kuncev.

Vraćanje na obiteljsku feštu, kot je to nazvala predsjednica Kuge, je bilo i jasno da će se minjati ciljna publika, ka je bila pretežno malo starija. Ipak je u subotu došlo kih 200 ljudi, a u nedilju malo manje. Ča kanu na svaki način nastaviti je kulturna noćna šetnja, ka je imala posebno dobar odziv.

Za odluku za minjanje termina i programa su bile mjerodavne i brojne ponude u susjedni seli, tako Zeichmann-Kočiš.

Kristijan Karall