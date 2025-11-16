Prošlu subotu je Hrvatska samouprava Petrovoga Sela priredila priredbu na koj su predali spomen-sobu poznatim Petrovišćanom i priredili uz folklorni program i koncerte.

Petrovo Selo – „Što ću kad već ne budem čula u prahu noćnu glazbu? Zanimit će usamljena žica petroviske tambure…” Ov citat pjesnikinje i novinarke Timeje Horvat stoji na zidu kuta spomen-sobe u koj je izložena nje ostavšćina: knjige, slike, bilježnice i osobni predmeti. Uz nju su dostali mjesta još tri poznati Petrovišćani a to: pjesnik i sveučilišni profesor fizike Lajoš Škrapić, bivša učiteljica i voditeljica Pjevačkoga zbora Ljubičice Jolanka Kočiš i za gradišćanske Hrvate još ne tako poznat pjesnik Ivan Nemeth.

Na otvaranju je pozvane goste pozdravio Rajmund Filipović predsjednik Hrvatske samouprave Petrovoga Sela i veselio se je, da su bili nazočni i člani familijov ovih nažalost jur pokojnih Petrovišćanov. Po otvaranju spomen-sobe, ka je smješćena u potkrovlju Kulturnoga doma u Petrovom Selu, su časni gosti imali malo vrimena za medjusobni razgovor a potom se je počeo kulturni program u velikoj dvorani Kulturnoga doma.

Učiteljice Klaudija Škrapić i Sabina Kapitar Wagner su dvojezično peljale kroz program a mogle su pozdraviti i ugledne goste na ovoj priredbi. Med njimi je bio dr. Mladen Andrlić veleposlanik Republike Hrvatske, Marina Sikora diplomatska savjetnica, Nada Maretić asistentica veleposlanstva, Ivan Gugan predsjednik Hrvatske državne samouprave, Monika Gašpar načelnica Petrovoga Sela i Rajmund Filipović predsjednik Županijske hrvatske samouprave Željezne županije. Posebno su pozdravili člane obitelji petroviskih velikanov zbog kih je organiziran ov dogadjaj.

Folklorni program su otvorili školski tamburaši Tanke žice pod peljanjem Rajmunda Filipovića, ki se je potom obratio i mnogobrojnoj publiki. Slijedile su dvi pjesmice Lajoša Škrapića u recitaciji Ane Bögöti i Bojana Handlera. Veleposlanik Andrlić je čestitao organizatorom i se je ujedno zahvalio za veliki trud u očuvanju kulturnoga jerbinstva.

Po njegovi riči je nastupio novoosnovani školski pjevački zbor petroviske osnovne škole pod peljanjem Sabine Kapitar Wagner. Sa zahvalnimi riči i čestitka nije dužan ostao domaćinom ni Ivan Gugan.

Roditelji pokojne Jolanke Kočiš su bili pred sedamdeseti ljeti utemeljitelji folklorne grupe, ka i dandanas uspješno nastupa na svi strani. Za prvu točku su plesači predstavili Tance iz okolice Pečuha. Za ovimi su slijedili mali školari Ana Filipović, Marcel Kovač i Gergo Eberhard s pjesmicami Ivana Nemetha i Jožefa Pajrića.

Pjevački zbor slavi kljetu četrdesetu obljetnicu postojanja a utemeljiteljica je bila Jolanka Kočiš. Sada su pod peljanjem Sabine Kapitar Wagner predstavili petroviske i gradišćanske melodije. Andrija Handler je recitirao potom dvi pjesmice Timeje Horvat. Po melankolični i tužni stihi novinarke i pjesnikinje su folklorni program završili plesači s koreografijom Gradišćanski tanci.

Po svetačnom programu su onda svi gosti imali mogućnost pogledati spomen-sobu, dokle su veliku dvoranu priredili za koncerte FTM trija i mjesne grupe Masne daske. Rajmund Filipović je na početku priredbe istaknuo važnost ove priredbe, ka se je i ostvarila: „Naš zadatak je, da se brinemo za svoje, čuvamo što je naše i ovako moremo hrabro gledati u budućnost.”

Ingrid Klemenčić