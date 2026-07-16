Prazniki značu i za hrvatske organizacije pred svim za Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću brojni kempi. S četirimi kempi za svaku starost je HKD sigurno na čelu ove toliko važne ponude. Bilo je vrime, kada su kempi još pred svim bili zabavni jezični tečaji, ki su bili spodobni hrvatskomu podučavanju u škola. Danas ovi kempi namjerno ili nenamjerno ispunjuju druge zadaće. Kempi, prez obzira kakovoga sadržaja, su naime potribni, da bi roditelji mogli prebroditi duge praznike. Osebujno u obitelji, kade (još) nije penzioniranih ili nezaposlenih ljudi, dica moraju bar misec dan biti pod nadzorom drugih: To su onda športski kempi, umjetnički kempi i u gradišćanskom slučaju hrvatski kempi.

Hrvatske ili dvojezične hrvatsko-nimške ponude je ljetos nastalo već. Uz tradicionalne kempe HKD-a u Velikom Borištofu, Stinjaki i u Puli, postoji i većjezična i jako obljubljena ponuda u Kugi, a Pedagoška visoka škola je ljetos po prvi put ponudila svoje „Sveučilišće za dicu” i na jeziki narodnih grup.

Sve ove ponude imaju zapravo skupni cilj, oduševiti, jačati i probuditi zanimanje za hrvatski jezik. Od spomenutih tečajev u obliku pravoga podučavanja o hrvatskom jeziku se je HKD jur pred nekolikimi ljeti oprostio, a to je morebit još i dobro. Danas bi se moralo govoriti o običnom podvaranju dice na hrvatskom ili nimškom i hrvatskom jeziku.

S ovim znanjem se sad more premišljavati, kako oblikovati te kempe i je li je potribna adaptacija? Stoji u prvom redu podvaranje? Neka bude hrvatski jezik u fokusu? Neka se uz zabavne kempe s različnimi igrami ponudi i intezivni tečaj hrvatskoga? Sadašnja ponuda je vridna i je obljubljena. Proširenje ponude bi tribalo dodatni inako rijetki personal (obično aktivistice i aktivisti, ki to iz ljubavlju uz minimalni honorar činu) i pravoda i veće financiranje koncem konca i novi odnosno predjelani koncept. Bilo bi zanimljivo gledati, koliko dice ostaje po prvi kempi vjerno i ide onda isto na daljnje ponude. I u pogledu na financiranje bi se morao najti skupni okvir za projekte, ke podupira Savezno kancelarstvo. Slično kot kod projektov Europske unije bi se ili moglo djelati s paušalami ili fiksnimi okviri za honorare. Ovako ne bi mogla nastati nepotribna konkurencija i ljubomornost med aktivisti.

Projekti za dicu i najmladje su ključni projekti i morali bi dostati veliku i zasluženu pažnju od svih akteric i akterov u našoj zajednici. Projekti za dicu se moraju isto zeti ozbiljno. Današnja dica su temelj budućega društvenoga djelovanja i budućnosti narodne grupe. Na nami je ada, da tečajem i kempom dajemo tu važnost, ku zasluži, da investiramo dost vrimena i pinez u nje i da od vrimena do vrimena preispitujemo koncepte.