Ste jur znali, da jedna osoba u Austriji prosječno potroši 800€ za novu opravu na ljeto? Za sebe morem reći, da sam u zadnji ljeti bila daleko prik ove cijene.

Jur dugo mi je jasno, da imam prečuda oprave i si redovito čuda svega nepotribnoga kupujem. U prošli ljeti sam zato čuda različitoga probala. Jedno ljeto sam imala svaki misec budžet za opravu, dodatke i cipele a prošlo ljeto sam probala, da cijelo ljeto skoro samo kupujem iz druge ruke. Ipak sam prečuda pinez vandala i nisam imala zdrav odnos prema kupovanju. Zato ću ovo ljeto ča radikalnoga probati a to je takozvani no-buy-year – jedno ljeto prez kupovanja.

Pravila i iznimke

Ovo ljeto si ne smim kupiti novu opravu, cipele ili torbe – niti iz druge ruke niti novo. Dopušćeni su projekti vezani uz upcycling ili šivanje. Ako se u mojoj garderobi ča važnoga pokvari, onda si smim isti komad novo kupiti. Zvana toga će se ovo ljeto moja najbolja tovaruškinja udati. Ov dogodjaj mi je jako važan a zato sam sebi dopustila kupiti ukupno tri nove komade. Ne već, ne manje. To je sve.

Zač?

Pinezi nisu glavni razlog za moju odluku. Svenek sam si sve kupila, ča sam kanila. Iako zapravo nisam tribala neku suknju ili neku novu torbu, sam ipak dodala nekoliko komadov svojoj garderobi. To u prvom redu nije dobro za prirodu i okoliš. U drugom redu mi je važno da to ča jur imam (a to je zaistinu dost!) još već cijenim. Da šparam pineze je pravoda lip dopunski efekt.

Posebne zadaće

Da ispunim puni potencijal svoje garderobe, sam si izmislila 52 zadaće vezane uz modu – jednu zadaću za svaki tajedan ljeta. Kod svake zadaće se moram kreativno baviti svojom garderobom i koristiti to, ča jur imam. Na ov način ću sigurno i najti „nove“ stare dragocjenosti u svojoj garderobi.

Je ki od vas jur prebavio jedno ljeto prez kupovanja? Kako vam je išlo? Ili kanite se meni pridružiti i ovo ljeto napraviti no-buy-year? Rado mi se javite s vašim iskustvom. A svakako morete pratiti moje putovanje, moje zadaće i moj misečni hrvatski reel na Instagramu – @anicamarica_ je moje ime! Veselim se na vas!

Anna Maria Sagmeister