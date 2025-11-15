Prilikom svoje 35. obljetnice postojanja su celindofske tamburašice i tamburaši ljetos posvetili svoj tradicionalni koncert ovomu posebnomu jubileju i predstavili svoju muzičku mnogvrsnost prošlih 35 ljet.

Celindof – Pokidob Tamburica Celindof svoju kruglu 30. obljetnicu postojanja 2020. ljeta zbog koronapandemije nije mogla veliko svečevati, se je odlučila staviti poseban fokus na polukrugli 35. jubilej. Ovoga su celindofske tamburašice i tamburaši u prošli miseci svečevali jur s tamburaškim rastokom kot i svetačnom mašom u Lovretanskoj baziliki.

Prošlu subotu, 8. novembra, je sada stao ali vrhunac jubilarnoga ljeta na programu i to svetačni koncert, ki nije samo dao pregled o muzičkoj šarolikosti prošlih 35 ljet nego i predstavio nove i moderne aspekte tamburaške muzike. Pod peljanjem muzičkoga peljača Davida Suttnera je Tamburica Celindof tako oduševila publiku u punoj seoskoj dvorani i ju sobom zela na posebno glazbeno putovanje od 1990. ljeta do danas. Moderatorica večera Klaudija Fellinger je zvana toga istaknula društvene vrhunce i predstavila posebne i zaslužne aktere koncerta.

Jubilarni program za jubilarni koncert

Prvi blok večera je prezentirao posebni program a pred svim posebne dirigente i tamburaše. Med aktivne članice i člane Tamburice Celindof su se naime pomišali i bivše tamburašice i tamburaši društva, tako da je orkestar narastao na ukupno oko 40 muzičarkov i muzičarov. Nekim od njih – isto kot i jednomu dijelu publike – je program bio moguće i dobro poznat: Jačke, ke su zaglušale u prvom dijelu koncerta, su bile naime te, ke je Tamburica Celindof na svojem prvom koncertu u aprilu 1991. ljeta predstavila publiki. Med njimi su se tako na primjer našle Sve ptičice iz gore, Turopoljski drmeš, Bili jesu dva mili kot i Ja mislim na te. Pri tom se je muzički peljač David Suttner povukao u tamburaške rede i drugi su preuzeli njegovo mjesto. Kronološki su naime Štefan Kokošić, Hanzi Gludovac i Iris Kliković kot bivši muzički peljači preuzeli ulogu dirigenta. Kot posebni vrhunac koncerta je zvana toga zaglušala prava premijera. Predstavili su naime jačku Tamburica mila, ku su sastavili Richard Bedenik i Štefan Kokošić posebno za 35. obljetnicu postojanja Tamburice Celindof.

Drugi blok koncerta je onda bio u kontrastu s prvim dijelom. Namjesto narodnih melodijov su onda naime zaglušali moderne rock i pop jačke kot i hrvatski šlageri. David Suttner je zato izibrao svitske hite kot Angel, Nothing else matters, The Bliss ali i Moj lipi anđele i Kao da te ne volim. I tako skupa sa svojimi tamburašicami i tamburaši dokazao šarolikost tamburaške muzike. Jačkarno podupiranje je Tamburica Celindof pri tom dostala od Christiana Hoffmanna. Pred svim ali i domaće jačkarice i jačkari Eva i Anna Sophie Gmašić, Angelika Bugynar, Richard Bedenik i David Suttner su oduševili nazočne goste.

Čašćenje za Kokošića

Pokidob je Celindof 1990. ljeta bilo jedino hrvatsko selo željezanskoga kotara prez tamburaškoga društva, se je na inicijativu Štefana Kokošića konačno utemeljila Tamburica Celindof. Kot muzički peljač ali i autor različnih knjig je on na mnogovrsne načine kovao i se zalagao ne samo za tamburašice i tamburaše nego i hrvatsku rič i kulturu u svojem rodnom selu.

Tamburica Celindof se je zato odlučila za imenovanje Kokošića „časnim članom utemeljiteljem”, zbog čega je bio ov večer sigurno posebni i emocionalni vrhunac za sve nazočne.

DJ