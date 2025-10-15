Na poziv Koordinacijskoga odbora na čelu s glasnogovornikom Jožijem Buranićem su pozvali organizacije gradišćanskih Hrvatov ov i onkraj granice iz Austrije, Madjarske i Slovačke na dvodnevnu konferenciju.

Neutol – Pozivu su se odazvala sljedeća društva: Društvo gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj, Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj, Djelatna zajednica komunalnih političarov, Društvo za obrazovanje gradišćanskih Hrvatov, Hrvatska gospodarska agencija, Hrvatska narodna visoka škola, Hrvatski akademski klub, Hrvatski centar, Hrvatski kulturni i dokumentarni centar, Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču, Hrvatsko štamparsko društvo, KUGA, MORA, SPÖ Prezidij, Znanstveni institut gradišćanskih Hrvatov i Koljnofsko hrvatsko društvo.

U svoji pozdravni riči je predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva i ujedno i glasnogovornik Koordinacijskoga odbora Joži Buranić istaknuo, da forum daje mogućnosti za suradnju za oblikovanje budućnosti gradišćanskohrvatske narodne grupe. Kot i zadnje dva forume je stručno peljala Veronika Mesarić ku je predsjednik na početku pozdravio i zaprosio za koordiniranje dvodnevnoga sastanka. Pokidob je forum organiziran jur treti put, imala su društva mogućnosti, da kratko sumiraju svoje prošloljetno djelovanje i predstavu svoje plane u pogledu na pitanje: Ča se je prošlo ljeto dobro ugodalo? Ča su težišća u dojdućem ljetu?

Po kratkoj pauzi je na dnevnom redu stala odluka Koordinacijskoga odbora za dodjelu Kulturne nagrade gradišćanskih Hrvatov. Predsjednik Joži Buranić je prosio Andriju Handlera da upozna sudionike s modelom odlikovanja Hrvatske državne samouprave i Saveza Hrvata u Madjarskoj. Za dodjelu kulturne nagrade su društva morala poslati svoje kandidate s razlaganjem i predstavljanjem njegovih djelatnosti.

Glasnogovonik Koordinacijskoga odbora je pročitao djelovanje svih trih kandidatov i onda su morala društva izabrati med njimi. Po glasanju je pala konačna odluka za ovo ljeto. Nagradjeni ćedu biti Mirko Berlaković iz Velikoga Borištofa i Franjo Pajrić stariji iz Koljnofa (v. str. 8). Člani Koordinacijskoga odbora su bili složni u tom, da je važno za budućnost prerekonstruiranje uvjetov dodjele ove nagrade najzaslužnijim gradišćanskim Hrvatom.

Petak je još stala predstava skupne knjižnice gradišćanskih Hrvatov o koj je govorila Karin Karlić iz Trajštofa, ka je do sada živila i djelala u Južnom Tirolu. Upoznala je sudionike s dosadašnjimi institucijami Južnotirolcev. Dan se je završio s medjusobnimi razgovori sudionikov u Jufa centru Neutola.

Drugi dan u znaku djelaonic

Subotu su se priključili sudionikom dodatno načelniki Paul Ferčak iz Frakanave, Martin Karall iz Velikoga Borištofa i Leo Radaković iz Pinkovca a neka društva su poslala svoje druge zastupnike.

Po igri ka je peljala boljemu upoznavanju sudionikov je Petar Mogyorósi predstavio svoju web-stranicu gradisce.eu ku je planirao pred nekolikimi ljeti za bolju zastupanost gradišćanskih Hrvatov na internetu. Uz stranicu je pokazao i novi logo ko je napravila Koljnofka Petra Pinezić. Sudioniki Foruma dijaloga su bili zadovoljni s rezultatom i zahvalili se pokretaču ovoga projekta Petru Mogyorósiju uz podršku za suradnju svih društav za popunjenje sadržaja nove web-stranice (vidi i str. 30).

Uz upoznanje web-stranice [Petra Mogyorósia] su se sudioniki podilili u šest grup i na temu: Dica i čuvarnica, Infrastruktura i Mladina i narašćaj. Skupa su pogledali kakova je sadašnja situacija na ovi područji, saželi su konkretne cilje. Po timskom djelovanju je slijedilo razlaganje Školskoga društva Rešetarić na čelu s Gabrielom Novak-Karall. Ona je prezentirala kratak film o Komenskyjevoj školi ku su sastavili učeniki sami te institucije.

Po službenoj najavi o početku pokretanja prvoga razreda 6. septembra 2027. ljeta su društva imala mogućnosti upoznati se sa školskim modelom u Madjarskoj. Andrija Handler je publiki referirao o hrvatskom podučavanju u Madjarskoj. U diskusiji su još Ingrid Klemenčić i Rajmund Filipović dodali svoja iskustva na polju školstva i odgovorili na postavljena pitanja sudionikom. Jednoglasna želja sudionikov je bila da se pokrene podučavanje u Beču po planu i dali su svoju podršku Školskomu društvu Rešetarić.

Otpodnevna djelaonica se je nastavila s timskim djelom ko su već počeli dopodne a grupe ke su se bavile s istom temom su na kraju prezentirale zajednički rezultat. Po riči zahvale predsjednika su sudionike pozvali na Festival klapov i zborov u Frakanavu. Kot i dosadašnji dva Forumi su i ovput osvidočili sudionike, da su ovakovi sastanki važni za svako društvo. Ovako imaju mogućnosti se bolje upoznati izminiti medjusobno svoja iskustva i izdjelati nove projekte.

Ingrid Klemenčić