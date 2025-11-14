Kako najbolje čuvati noge od mrzline, a ipak izgledati dobro obučen? O najbolji izbori čižam i cipelov ide ovput u modnoj kolumni.

Hladna sezona opet stoji pred vrati – u ovom vrimenu ljeta mnogimi od nas minjaju veliki dio svoje garderobe. Tako sada nosimo druge cipele, u prvom redu zato, da bi naše noge ostale tople. Evo cipele i dodatke za jesen i zimu, ki čuvaju vaše noge od mrzline i su u isto vrime modni.

Visoke čižme

Uvjerena sam, da svaki od nas ima najmanje jedan par čižam doma, ar su čižme klasičan izbor za hladno vrime ljeta. Postoji nekoliko različnih modelov ki imaju svoje prednosti kot na primjer chelsea boots, overknee čižme, moonboots ili poluvisoke čižme.

Po mojem mišljenju su visoke čižme (ki idu do koljena) s blok potplatom najbolje čižme za jesen i zimu – a to ne samo, ar su jako modne. Visoke čižme ugrijaju cijelu nogu do koljena a zbog potplata ne ćutimo direktno mrzlinu tla. Uzato je blok potplat najkomotnija vrsta potplata, ku morete cijeli dan u gradu ili u djelu nositi.

Otvorene cipele

Loafer ili Mary Janes cipele su za već koga od vas vjerojatno cipele za toplo vrime ljeta, morebit još za jesen. Ali i u zimi se ne morate odreći vaših najdražih modelov. Za ove cipele imam dva savjete za vas:

Morete nositi sokne i tako dodati vašemu outfitu poseban akcent. Ako nosite hlače, onda morete se odlučiti za normalne sokne, ke i obično nosite. Ki kani kombinirati suknje ili halje s ovimi cipeli, tomu predlažem sokne s volani. Svakako je važno, da sokne imaju samo jednu farbu i nikakove mustre.

Moj drugi savjet za tople noge u Mary Janes ili loafer cipeli su takozvani grijači za noge – legwarmeri. Najbolje kombiniramo grijače za noge s kratkom opravom a pod njih još i nosimo štrimfe, tako dostanemo duplu toplinu. I ovde je opet bolje ako nosite grijače prez mustra. A ako nosite črne štrimfe onda su grijači u kafeckoj, suroj ili krem farbi bolja odluka nego bijeli grijači, ar stvaraju preveliki kontrast.

Anna Maria Sagmeister