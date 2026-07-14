S koncerti u domaćem Pinkovcu kot i u pitoresknom Krtežu je Tamburaški orkestar i zbor Pinkovac završio ljetnu sezonu a ujedno najavljuje jubilarno ljeto.

Pinkovac/Krtež – Konac semestra znači u južnom Gradišću i posebni koncert. Tamburaški orkestar i zbor Pinkovac, kratko TOP, onda naime poziva na svoje ljetne koncerte. Otkad su ostavili termin u Beču, napunjuju prez problemov veliku pinkovsku dvoranu kot i opet crikvu u Krtežu (Gaas) na granici prema Madjarskoj.

Ljetos su opet održali dva koncerte i to 4. julija navečer doma u Pinkovcu, a dan kasnije u crikvi u Krtežu. Kot i jur u prošli ljeti je TOP priredio šarolik program, komu su se u prošli ljeti pridružili novi sastavi. Početak je ipak tradicionalno slišio dici, ku je ljetos pripravila bivša učiteljica Gerti Vuković. Jačkami Dobar dan i Hajde ljudi simo svi su dica svojim jačenjem i malimi koreografijami rastopila srca publike.

Tamburaški narašćaj, dvi klape, zbor i orkestar

TOP je u prošli ljeti opet proširio svoje sekcije. Uz žensku klapu, ka od lani nastupa, imaju i opet narašćajni orkestar, ki se je predstavio s dvimi jačkami. Ovu grupu isto vježba profesor glazbe dirigent Tomislav Cvrtila iz Čakovca, ki za ove sve sekcije dohadja svaki vikend u južnogradišćanski Pinkovac.

Svojimi prvimi nastupi u prošlom ljetu je nova pinkovska ženska klapa osebujno oduševila publiku. Ovput su prezentirale novi program, a to klapski klasičar Zaspalo je siroče kot i narodnu Jur tri noći nisam spala u klapskom ruhu. Odonda je išlo u poznatom stilu dalje. Orkestar, mišani zbor kot i muška klapa minjali su se u programu, koč su nastupili i sve tri sekcije samostalno.

Mnogovrsni program

TOP se tradicionalno ističe mnogovrsnim programom, ki seže od narodnih napjevov u bogati aranžmani, hrvatskih pop jačak do klasičnih kusićev ili kusićev iz filmske povijesti. Tako se je mišoviti zbor istaknuo s kompozicijom Žetelice, orkestar je kusićem Tambura goes to the Movies dirnuo publiku, a muška klapa je med drugim osvidočila s Piva klapa ispo’ volte. Za dušu je kot uvijek i zajačio Aleks Vuković, ljetos jačku Galeb i ja, a s Ljubavnom od Parnoga valjka je TOP još jednoč posvetio jačku ovom sastavu, ki je na protuliće pohodio Pinkovac.

50 ljet TOP

Kroz program je opet peljala odbornica Štefi Radaković, ka publiku nije samo mogla pozvati na agapu po koncertu nego je mogla najaviti i posebni jubilej. TOP kljetu svečuje naime pedesetu obljetnicu postojanja. Kot je rekla, će to društvo svečevati posebnim tamburaškim balom 23. januara 2027. ljeta.

Tereza Grandić