Hrvatsko štamparsko društvo je po dužem času objavio knjigu za dicu. »Moje prve riči« se zove slikovni rječnik ki osvidoči ne samo na jezičnoj razini, nego i kreativnoj.

Željezno – Moje prve riči – slikovni rječnik na (gradišćansko)hrvatskom, nimškom, slovačkom i madjarskom jeziku se zove nova dičja knjiga Hrvatskoga štamparskoga društva. Publikacija nije potpuno nova, nego bazira na ladinskom dičjem leksikonu Mies prömes parores, koga su sastavile južnotirolska autorica Sara Moling kot i ilustratorica Gabi Mutschlechner. Isto kot i original – ladinski, nimški, talijanski i engleski – je i štamparska knjiga četverojezična.

Koordinatoricu projekta Terezu Grandić su pri tom podupirali Sabina Balogh, Julian Himmelbauer, Ingrid Klemenčić, Katarina Knazovič i Adrijana Markon Jurčić. Publikacija je zvana toga nastala u suradnji HŠtD-a s Unionom Ladins Val Badia i Institutom Ladin Micura de Rü.

Dičji slikovni rječnik Moje prve riči sadržava sve skupa oko 60 velikih glavnih slik s ukupno 1.000 riči gradišćanskohrvatskoga jezika, ki su prevodjeni na nimški, madjarski i slovački jezik – ada službeni jeziki svih zemalj, kade živu gradišćanske Hrvatice i Hrvati.

Bogati tematski i jezični špektrum

Jur na kazalu (Inhaltsverzeichnis) knjige se more naslutiti tematski opseg ovoga dičjega slikovnoga rječnika. Ukupno 55 glavnih tematskih područjev, odnosno moglo bi se reći i poglavlja, čekaju naime na otkrivanje, gledanje i čitanje. Kot prvo čeka mlade i starje čitateljice i čitatelje gradišćanskohrvatska abeceda, od A kot auto do Ž kot žaba. To dokaže da knjiga nije koncepirana samo za najmladje nego da ju moru odlično koristiti i školska dica.

Po ovom kratkom uvodu se počne glavni sadržajni dio. Uglavnom se more reći, da kaže svaka dupla stran jednu tematiku s ilustracijom kot i odgovarajućim vokabularom. Riči i fraze, ali i prevodi, su pri tom otiskani u obliku listov ali i direktno u slika. Tako se na prvi pogled vidi ko dugovanje ili aktivnost je mišljena.

Teme pri tom pokrivaju sve moguće dogodjaje u toku jednoga ljeta. Živine u ilustracija predstavu situacije i dugovanja svakidašnjice, početo od škole i oprave prik odmora i ljetnih dob, ča do tijela, obitelji i namirnic su sva područja zastupana. Ne smu se pozabiti zvana toga broje i farbe, s kimi se bavu posebna poglavlja. U ovi je moru dica na igrajući način upoznati i vježbati. Ova bogata tematska šarolikost razlaže relativno velik opseg slikovnoga rječnika, naime 133 stranice. Atraktivnosti za dicu, ali i odrašćene, doprinese sigurno i moderni dizajn knjige. Koristile su se ilustracije iz originala, ki su sa čuda ljubavi prema detalju namoljani, sa šarimi i živimi motivi. Velik dio slik spominja pri tom na shranjalice (Wimmelbild) a i po 100. put čitanja, će se najti još ka ta malenkost, ka je do toga jednoga trenutka ostala neotkrivena.

Za laglju orijentaciji – pred svim i za odrašćenje i jur starju dicu – se more na koncu knjige najti kazalo riči, ko je sortirano po abecedi.

Za male i velike

Zaistinu je slikovni rječnik za velike barem tako zanimljiv i poučan kot i za male. Pri skupnom čitanju riči i otkrivanju slik moru tako sigurno i roditelji proširiti svoj svakidašnji jezični repertoar. Knjiga se zato na primjer i dobro nudi za početnike gradišćanskohrvatskih jezičnih tečajev. Ciljna grupa su i ostaju ali naravno dica: Uz klasični poučni efekt u vezi s vokabularom ima ov slikovni rječnik sigurno i pozitivan uticaj na kreativnost. Kroz ponavljajuće like se more knjiga koristiti i kot slikovnica i si izmisliti kreativne i vlašće povidajke. Tako moru mali i veliki uživati ne samo u čitanju i učnji nego pred svim i skupnom gledanju, otkrivanju, povidanju i igranju!

Kupiti se more knjiga Moje prve riči za 32,– eurov kod HŠtD-a. Gdo si kani osigurati popust i posebnu cijenu od 29 eurov, ta si more novu dičju publikaciju kupiti na licu mjesta na mesopusnom vikendu Kazališnoga društva Dugave u Pinkovcu, na dičjem igrokazu Lov na žuti oganj tamburaškoga narašćaja u Uzlopu ili na samoj službenoj prezentaciji knjige 13. marca u Hrvatskom centru u Beču.

DJ