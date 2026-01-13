Početak kalendarskoga ljeta je i dobro vrime za kovanje planov za vrt. Nekoliko idejov za zadovoljavajuće ljeto kroz vrt.

Novo ljeto – nove nakane: Iako se vrtlarsko ljeto ne miri čisto po našem kalendaru, kratki zimski dani nudjaju dost vrimena za sanjarenje. To valja osebujno onda, kad su Božići bijeli i zemlja po dugom vrimenu opet jednoč zamrznuta. Onda priroda sama otpeljala vrtlaricu u zimsko mirovanje. Za neke je to sigurno potribna pauza, za druge je to mogućnost za kovanje novih planov. A pokidob su januari uvijek miseci dobrih nakanov, to valja i za dobre vrtlarske sanje. Ada nekoliko idejov za 2026. ljeto.

Kasna zima

Kad po svićnici nastaju dani duži, probudja se i vrt. Februar je pravi misec za obrizivanje stabalj. Brojne inicijative po cijelom Gradišću u tom vrimenu nudjaju tečaje za pravilno obrizivanje, a i internet svega nudja. Ako kanite svoj vrt morebit malo obnavljati je sad i pravo vrime za skraćivanje drugih raslin. A ča naliže kuhinjski vrt? Paprike, patlidžani i paradajzi se moru polako posijati.

Protuliće

Protuliće je vrime stvaranja. Sad se more svega saditi i sijati bilo u kuhinjskom ili ukrasnom vrtu ili uopće na balkonu. Iako ljudi obično mislu, da je protuliće najbolje vrime, ako imate strpljenja je jesen još bolje vrime. Rasline imaju onda naime kroz jesen i zimu lazno da gonu žilje i nimaju veljek štres zbog vrućine kot je to u protuliće slučaj.

Ljeto

Ljeto je za uživanje u vrtu: cvijeće, sadje i obilno zelenje obično daje pozabiti djelo drugih vrimenskih dobi. Postoju ljudi, kim je vrtlarenje po sebi užitak. Oni po ljetu moru redovito obrizivati cvijeće i prema koncu ljeta opet početi sijati povrće i cvijeće za drugu polovicu ljeta.

Jesen

Ako kanite prenačiniti svoj vrt, planirajte ga sada u januaru i sadite ga na jesen. Lipo, šaro jesensko vrime poziva na djelo u vrtu, a rasline moru u miru narasti. Zvana toga spominja jesen, da triba svega prirediti i čuvati od zime.

TG