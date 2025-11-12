Nedilju, 9. novembra je HKD u Čembi održao svoju generalnu sjednicu. Za 2026. ljeto ćedu biti infrastruktura, obrazovanje i bolja vidljivost težišća.

Čemba – Svako ljeto oko Svih svetih poziva Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću na svoju generalnu sjednicu. Odbor je odibran svaka troja ljeta. Lani u Klimpuhu je Joži Buranić preuzeo peljačtvo društva. U ljeti med ovimi odibirajućimi sjednicami se održavaju sjednice na jugu i sredini, kade se člani informiraju o novosti u prošlom društvenom ljetu. Ljetos je Čemba bila na redu. Dobro pohodjenu sjednicu je oblikovao Tamburaški orkestar Čemba, kratko TOČ. Uz potpredsjednika za jug Sigija Hajszana je i mjesni načelnik Bernhard Herić pozdravio goste i je istaknuo važnost umrižavanja i važnost dobre suradnje HKD-a isto s drugimi seoskimi društvi.

Težišće na dičjoj ponudi

Predsjednik HKD-a je onda za nazočne člane rezimirao prošlo društveno ljeto. Jedno težišće je bila ponuda za dicu. To su s jedne strani ljetni tečaji u Gradišću i u Hrvatskoj, a s druge strani publikacije. Tako su prezentirali dvi dičje knjige, „Henrietu i žabinjak“ kot i „Malu gladnu gusinku“. S muzičkim projektom „Leti, leti zmaj“, dičje jačke, ke su snimljene na dvi CD-i i u medjuvrimenu i na figurica Toni, je HKD ljetos na jesen bio i na maloj turneji. Najnoviji produkt u pravo vrime pred Božići je novi Toni ovput s jačkami CD-a Mali Jezuš dojdi k nam.

HKD je ljetos još dvi daljnje knjige izdao, a to nimšku verziju Povijesti gradišćanskih Hrvatov kot i Sastanak kod križa, najnoviju knjigu Ane Šoretić. Sve dvi knjige da se jako dobro prodaju.

Dobri programi u svakom selu

Kot je rekao Buranić će HKD i 2026. nastavljati ove programe, ki su uspješni. To su Tamburice uz oganj, bali, festivali i dičji kempi. Cilj je, da će HKD kljetu barem imati po jednu priredbu u svakom selu, ljetos da je HKD pohodio jur prilično 30 sel s priredbami. Za ov cilj, da je potribna dobra suradnja s jedne strani sa seoskimi sekcijami HKD-a, a s druge strani i s drugimi seoskimi organizacijami, ku kanu u dojdućem ljetu još dalje jačati. Seoske sekcije neka se nadalje opet jače aktiviraju i neka se forsira i regionalna suradnja seoskih sekcijov. Člani da si želju i već regionalnih sastankov za izmjenu, tako Buranić. Planiran je i skupni izlet u Hrvatsku.

Domi za narodne grupe

Tema na generalnom spravišću su bili i domi za narodne grupe. Domi zato, ar je HKD s jedne strani dio projekta Doma narodnih grup u Borti, a s druge strani planira Hrvatski dom za sjever, po mogućnosti u Željeznu. Dom narodnih grup u Borti bi tribao biti koncem junija gotov, najkasnije u septembru. Živa subvencija za HKD da je usmeno sa Zemljom dogovorena, gdo će ovo mjesto preuzeti, Buranić još nije kanio reći. HKD posjeduje u Borti ured u Atriju, koga će napustiti prema Domu narodnih grup. Plan za ov ured još ne postoji. Kako će djelovanje HKD-a u Domu narodnih grup u Borti izgledati isto još nije jasno, Buranić poziva ljude, da se javu, ako kanu suradjivati i suoblikovati djelovanje. Ča će sigurno biti potribno je analiza knjižnic i sadašnjega stanja postojećih knjižnic. Ov projekt da je jur u toku.

Za sjever bi si HKD željio Hrvatski dom za različna hrvatska društva, ka su nastanjena u okolici Željezna. Iz Hrvatske da postoju signali, da bi tako ča moglo biti realistično. Hrvatska manjina u Srbiji je jur lani dostala ovakov Hrvatski dom, kljetu ćedu ga dostati Hrvati u Sloveniji, potom bi mogli biti gradišćanski Hrvati na redu, se ufaju u HKD-u. Nekoliko zanimljivih objektov da jur imaju na oku. Vrijeda da će HKD ada pozvati na skupni sastanak s drugimi društvi.

Manjinskopolitičko zalaganje

I u vezi s manjinskopolitičkim zalaganjem ima HKD plane za dojduće ljeto. Na obrazovnom području sudjeluje s Pedagoškom visokom školom. Ovde bi bilo važno minjanje izobrazbe za elementarne pedagogice a isto suradnja s načelniki o svisti za dvojezičnim podučavanjem u čuvarnica.

Važno da bi bila i imidž-kampanja za hrvatski jezik odnosno jezike narodnih grup. Ovde se kanu fokusirati na roditelje i čuvarnice, a istovrimeno potribuju od Zemlje Gradišća jezični plan, ki odredjuje korišćenje jezikov narodnih grup. Takov koncept imaju na primjer Sorbi. Važno bi bilo, tako Buranić, da se ov plan skupa s narodnimi grupami izdjela i premisli.

Vladin program predvidja i minjanje Zakona o narodni grupa. HKD potribuje, da će se ovo minjanje 2026. ljeta stati. Početak bi mogao biti na forumu dijaloga dojdući tajedan u Narodnom vijeću.

Tereza Grandić