Jur sam vam predstavila cottagecore-estetiku. Ona broji med najpopularnije i najtrajnije estetike na socijalni mediji, ali postoji i čuda drugih estetikov.

Jedna od njih je takozvana „academia-estetika“, ka je posebno sada na početku školskoga i akademskoga ljeta jako popularna.

Kot i cottagecore je academia-estetika već nek samo inspiracija za modu i vanjski izgled. Academia-estetika je inspirirana od svita sveučilišć, ljubavi prema knjigam, učenju i nostalgičnoj čežnji za novim znanjem. Danas ću vam predstaviti ovu estetiku i nje modne karakteristike.

Stilistič ke karakteristike

Kod academia-estetike moremo od početka razlikovati dvi glavne vrsti, to su dark academia i light academia. Dark academia preferira škure, misteriozne farbe i napravi melankoličnu, duševnu atmosferu – u prispodobi s tim je light academia svitlija, optimistična i romantična. Skupno imaju obadvi vrsti, da je moda klasična, elegantna, trajna i ima čuda puti vintage uticaj. Tipične karakteristike academia outfitov su blazeri, karirane suknje, duge jupe, košulje s kolinarom i štrikane veste.

Postoju i druge vrsti acade- mia-estetike, ke su podvrste od light ili dark academia.

Farbe

Škure farbe dominiraju modu kod dark academia, na primjer črna, kafecka, sura farba ili khaki i bordo. Važno je, da se farbe nek decentno kombiniraju, tako da outfit bude harmoničan. Kod light academia stoju svitle farbe u središću: bijela, bež, krem farba ili pastel farbe. I ovde je harmonična kombinacija relevantna.

Materijale

Za dark i light academia su svakako potribni kvalitativni i prirodni materijali. Ar dark academia dominira jesen i zimu, su ovde teški materijali kot tweed, vuna ili kašmir tipični. Platno, svila i pamuk – naime lagani materijali – su optimalni za light academia.

Modni dodatki

Modni dodatki igraju kod academia estetike važnu ulogu. Karakteristične su torbe od umjetne kože u retro stilu, vintage očalji i decentan nakit. Zvana toga su šali ili kape optimalni dodatki za dark academia. Kod light academia su najbolji dodatki u prvom redu rupci od svile i male torbe. Ipak ovde broji i kao kod cottagecora pravilo „manje je već“.

Anna Maria Sagmeister