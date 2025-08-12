Imati manje poznato sadje u vrtu omogućuje šarije pladnje na stolu: Zač se isplati investirati u rijetko sadje.

Nedavno sam premišljavala o tom, ko sadje se more u supermarketu kupiti – to su zapravo ta imena, ka poznamo od dičjih igar: banane, jabuke, orandže.

Pažljivo šetajući se po dobro odabranom sadovnom vrtu, vidit ćemo, da je izbor u njem čuda veći. Neki vrhunci julijskoga sadovnoga vrta su rane slive i briskve, svakarkovi ribizli, maline i kupine, murve i pred svim bubuljice. Kad sam ada prošli vikend predjelala bubuljice u gumbonce, mus i marmeladu, premišljavala sam o tom, zač se ovo podcijenjeno sadje ne nahadja na spomenuti dičji igra. Vjerojatno ar ih po mojem znanju nij za kupiti u supermarketu. S tim je odluka pala, da barem ja napišem lju- bavno pismo ovomu sadju.

Ali spočetka: Jednoč sam štala gradišćanskohrvatski tekst s rečenicom: prošlo mu se je na bubuljice – ova lipa metafora za drugačije ne tako lipu radnju pohitanja, morebit opisuje na neki način izgled bubuljic. Ali i u tom je posebnost: Bubuljice su prave umjetnice preobraženja. Ignorirajući botaničare, obično je opišem kao sljedeće: Sve ča nije sliva, ali ipak ima ovakovu košćicu: Bubuljice moru ada biti žute, zelene, plave i črljene, moru biti „jako kisele” do „samo kisele” do „još i malo slatke”, moru biti krugle ili ipak malo jajaste (ali nimaju te dvi prepoznatljive polovice kot slive!). Zač se ne prodaju u supermarketu? Dobro, s jedne strani ar njeva košćica na mesu visi i se ne da tako lako izvaditi kot kod slive, s druge strani ar je izbor tako velik, a zato teško rasporediti u neku fiksnu šemu, a zvana toga je i vrime kvarenja prilično brzo.

Govori se, da su bubuljice „prave Austrijanke“, ar slišu najstarjim kulturnim raslinam sridnje Europe i su se pojavile vjerojatno pred kih 6000 ljet u današnjoj južnoj Moravskoj odnosno u sjevernoj Dolnjoj Austriji. Prije su se bubuljice mogle najti u skoro divlji grmi i u mnogi vrti. Danas ih je – kot i sadovnih vrtov uglavnom – manje.

Ako premišljavate ada o svojem vrtu i o tom ča kanite u njem najti (a dugi ljetni dani su optimalno vrime za sanjarenje! - iskoristite je), onda ne mislite samo na jabuke. Jabukam bi pravoda isto rado napisala ljubavno pismo, ali u pogledu na rijetkost more se uvijek pitati: Ča morem lako nabaviti i ča ne? Bubuljice, murve, kasnije onda drijen i mušmule su takova sadja, ka se tako friško nećedu moći kupiti. Prirodi u vrtu će se svakako viditi, a za svaki ljetni pladanj jila, su takovi plodi posebna radost.

TG