Za 30. obljetnicu je Hrvatski centar častio djelovanje dičjega i mladenačkoga zbora Kuge nagradom Mini Metron.

BEČ – Po 17. put se je Hrvatski centar napunio, da bi ova ustanova častila djelovanje za najmladje i mladinu. Kot je rekla moderatorica večera i članica žirija, Lidija Novak, je ovo jur 17. dodiljenje Mini Metrona, ali stopr prva s črljenim tepihom. Ov črljeni tepih se je izruljao za dičji i mladenački zbor Kuge, ki je isto oblikovao priredbu u Centru.

300 dice kroz 30 ljet

Dičji i mladenački zbor Kuge je lani svečevao svoju 30. obljetnicu i tom prilikom pokazao mjuzikl „Škola Krowodnrocka“. To je i za žiri Hrvatskoga centra bio povod za čašćenje ovoga projekta Kuge, kroz ki je u prošlih 30 ljet dostao 300 dice rano muzički odgoj i potom prvo iskustvo na velikoj pozornici Kuge. Jedan od njih, „bijelo zelje“ iz mjuzikla Dobar tek, je držao laudaciju.

Marko Blažeta, član prve ure i danas profesionalni muzičar je svojom laudacijom razvedrio publiku. U vrime kad je za dicu postojao samo nogomet, nogomet i nogomet, je glazbena pedagogica Jelka Zeichmann-Kočiš u Kugi utemeljila čisto drugu ponudu i to prez nogometa i playstationa.

Ov rani muzički odgoj bio je u duši Kuge: To znači da neka bude multikulturni susret, dvojezično probanje, mjesto za druženje i gajenje hrvatskoga jezika, a to nikad ne militantno, nego pod geslom „hrvatsko je bogatstvo“, tako Blažeta.

Mjuzikli od dice za dicu

Po pregradnji Kuge 1997. ljeta je bilo jasno, da se nje zvanaredna infrastruktura more koristiti i za dičji zbor. Odonda je Zeichmann-Kočiš pokrenula produkciju dvojezičnih mjuziklov. Fast food mjuzikl Dobar tek je bio prvi, potom je išlo brzo dalje: Varošić naokolo, Lysistrata, pravi put u Betlehem, mali Dodo, ča sviraš ili Gegci su bile uspješne mjuzikl-produkcije dičjega zbora.

Uza to je dičji zbor med drugim kooperirao s poznatim jačkarom Bernhardom Fibichom. 2013. ljeta je prva generacija dičjega zbora jur bila toliko stara, da se je Kuga iskusila na novom području.

S mjuziklom Hairytale – Vlasata priča počela je serija mjuziklov s i za mladinu. Slijedili su mjuzikli Vila Mila i Odiseja, dičji zbor je opet nastupio s malim Dodom i lani za 30. obljetnicu uspješno pokazao Školu Krowodnrocka.

Bivši člani dičjega zbora su onde jur nastali važni stupi i nositelji ovih projektov, sve već se je kreiralo vlašćimi rukami, a istovrimeno profesionaliziralo sa suradnjami s Jožefom Hartmannom, Petrom Wagnerom ili Gegijem Kustrićem.

„Jelka, ti si legenda!“

Utemeljiteljica Jelka Zeichmann-Kočiš je u prošli ljeti predala peljanje dičjega zbora u mladje ruke. Tako su u medjuvrimenu Katica Mesner-Kinda, Jana Gregorić i sada Klaudija Fellinger i Ana Kornfeind preuzele ovo važno djelo. Sama Zeichmann-Kočiš danas pelja takozvani vokalni ansambl Kuge, mladenački zbor, ki je zapravo produkt dugoljetnoga djelovanja s dicom. Laudator Marko Blažeta završio je svoj govor, vidljivo ganut s riči: „Jelka, ti si legenda, najlipša hvala za sve!“

Staklo sa značenjem

Nagradu Mini Metron je predala predsjednica Hrvatskoga centra Terezija Stoišić trim peljačicam Jelki Zeichmann-Kočiš, Klaudiji Fellinger i Ani Kornfeind. U ime svih se je zahvalila Jelka Zeichmann-Kočiš, ka se veselila ovomu „staklu“, ar ima značenje. Za nju je to znak, da se trud isplati i da je to djelo vridno. A ohrabrila je sve nazočne, da se pozitivno gleda u budućnost. „Mislim da nam nije svisno, ča sve djelamo. Naš kreativni potencijal je naša šansa, budimo gizdavi na to ča imamo!“

A ča je ta „to“ je cijeli večer od početka do konca prikazao dičji i mladenački zbor Kuge. S hiti iz mjuziklov, krowodnrock-himnov i završnom jačkom „Novo zutra“ bili su mladi, po riči moderatorice Novak, najbolji vitamin C protiv pesimizma.

TG