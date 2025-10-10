Nedavno su u Hrvatskom Židanu u nazočnosti visokih gostov i seoskih stanovnikov predali najnoviji biser sela: stari stan ki će nadalje funkcionirati kot muzej.

HRVATSKI ŽIDAN – Ovo malo selo u blizini Kisega je u zadnji miseci postalo centar dogadjanj. Prvo su Židanci preuzeli Putujuću Celjansku Mariju iz ruk Vulkaprodrštofcev a kratko po tom su u okviru Dana sela sredinom septembra predali novu atrakciju sela a to takozvanu Hižu mosta. Cilj projekta je bio da postavu most med generacijami, med nekadašnjim seoskim životom i današnjimi ubrzanimi časi, da spasu stare predmete ki su postali svidoki vrimen i da to sve daljedaju mladjoj generaciji. Nadalje je bilo i važno, da svim doseljenikom u selu pokažu hrvatsku kulturu i tradiciju i da se oni osvidoču o tomu, da je u ovom selu vridno živiti i nastaniti se. Tako je već pred trimi desetljeći Hrvatsko kulturno, vjersko i omladinsko društvo počelo svoje djelovanje i na njevu inicijativu su se osnivala razna društva ka čuvaju hrvatsku materinsku rič, običaje i pomažu u razvijanju identiteta stanovnikov. U ovih trideset ljet je osnovan Zbor Peruške Marije, Kulturno umjetničko društvo Čakavci, Židanske zvijezdice i Židanski bećari. Uzato su imali pred očima djelovanje poznatoga slikara i fotografa Lajoša Brigovića i etnologa dr. Ivana Horvatha ki su za sobom ostavili bogato jerbinstvo. Naravno ovo sve bogatsvo izložiti u jednoj prostoriji nije bilo moguće a zato su kupili jedan od zadnjih seoskih stanov ki je bio na prodaji i ga počeli preurediti. Ov mali stan je u susjedstvu Doma starcev u centru sela ki imaju zajednički dvor. Tako nudja nova Hiža mosta i mogućnosti za različne priredbe u prelipom ambijentu. U Hiži mosta zainteresirani gosti znaju pogledati jerbinstvo već spomenutih i istaknutih Židancev. Dodatno znaju organizirati različne priredbe kot su to na primjer: kazališne predstave, književne večeri i koncerti a ne na zadnje Hiža mostov ima i edukativni značaj. Za seosku dicu su otvorena vrata ovoga stana, kade pomoću svojih čuvarničarkov i učiteljev znaju upoznati nekadašnji seoski život, upoznati se s hrvatskimi vjerskimi i molitvenimi knjigami i sa svimi predmeti ki osvidoču ljude, da ovo selo ima bogatu prošlost, sadašnjost i garantirana je i budućnost.

ik