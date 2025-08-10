Ljetos je već od 350 ljudi sudjelovalo na tradicionalnom shodišću u Slovačkoj.
Mašu je oblikovao Branko Kornfeind zajedno s tamburaši iz Novoga Sela i kantorom Jivom Maaszom.
MARIJANKA – Prvi vikend u augustu je jur 26 ljet dugo termin shodišća u Marianku/Marijance nedaleko od Požuna. Prez velike reklame i marketinga ovo shodišće od samoga početka organiziraju i držu u ruka Branko Kornfeind i zastupniki hrvatskih društav u Slovačkoj, Madjarskoj i na Hati.
Tri puni autobusi i jedan mikrobus, kombiji kod i brojna privatna vozila su dopeljali željne hodočasnike u dolinu u Marijance ovu nedilju, 3. augusta. Još i piše ili na biciklu je već ki ljetos došao.
Prva točka hodočašća je križni put ki je ljetos bio laglje za podnositi jer je bilo ugodno vrime a po godinasti dani su bili puti lipo oprani i ne fuski. Duhovniki Branko Kornfeind i Jonči Karall su peljali s molitvom i misli prilagodjenimi štacijam ov križni put a kantor Jive Maasz je s narodom jačio.
Sveta maša u baziliki minor ka je posvećena rodjenju Marije odnonso Mariji Talskoj se je po kratkoj pauzi po križnom putu napunila s hodočasniki. Od oltara su svetu mašu muzički pratili tamburaši iz Novoga Sela a Jive Maasz je popunio s mašnimi jačkami izmedju.
Na obiljnu agapu u koj sudjeluju sva sela s bogatom ponudom kruhi s namazi, kolači i slanim su Novoseoci posebno doprinesli kobasice ke su pekli na licu mjesta i tako su dušali kroz cijelu dolinu. Još dugo su ostali ljudi uz tamburaške jačke, kupicu vina u razgovoru jer u Marijanki vrime tako ljuto projde a jur sada se veselimo na dojdući susret željnih i žajnih po duhovnom okripljenju u svojem materinskom jeziku.
Opet se postavalja pitanje ki će dalje potegnuti ov ne laki ter i organizaciju jer dosada je zastupana pred svim zrelija generacija.
Svakako Bog plati za cijeli trud svim ki su ča doprinesli skupnomu druženju ko nas mora opet ljetodan nositi dokle se opet najdemo pod starimi hrasti i lipami marijanske doline.
Kristina Karall