Šari folklorni rupci ne moraju obavezno biti dio nošnje. U pravoj kombinaciji moru polipšati ljetne outfite.

Šare folklorne rupce vidimo čudaput kao dio (gradišćansko)hrvatskih nošnjov. Po mojem mišljenju su ovi rupci perfektan dodatak za ljetne outfite i smu mirno već puti ostaviti naše kise ili ormare. Danas ću vam zato pokazati, kako morete integrirati folklorne rupce u svakidašnje ljetne outfite.

Rubac kao top

I kada je jako vruće kanim nositi outfite sa stilom. Rado pretvaram zato rubac u ljetni top: Za ovakov top tribate zvana rupca nek samo dugu bisernu ogrlicu. Prvo si obisite ogrlicu dupljasto oko vrata. Zamete rubac i svežete konce okolo ogrlice i je shranite. Druge dvi konce morete zavezati u križi. Ov top morete nositi kod skoro svake prilike – za vrime dana na plaži, kod vjenčanja ili i navečer u klubu.

Šari dodatak na torbi i krljači

Za vrime ljeta rado nosim torbe od slame i od driva. Ovi prirodni materijali su optimalni za ljeto, ali često jako jednostavni. S rupcem morem dodati malo farbe i šarm običnoj torbi: Jednostavno rubac toliko puti, da postane dosta tanak. Na koncu morete ili napraviti običan uzalj ili omotati rubac okolo uha torbe.

Tip: Žene ljeti većkad nosu krljače od slame. Morete zato vezati rubac i okolo krljače. Poseban outfit stvorite lagano, ako vežete rubac u istoj farbi okolo torbe i krljače. Tako stvorite pravu atrakciju.

Okolo ramena ili pasa

Ki rado nosi jednostavne outfite ili all-white-look u ljetu ali i rado kombinira posebne dodatke, ta će sigurno rado sprobirati ovu opciju. Rubac se more nositi kao remen, zato ga morete ili nabirati okolo pasa ili asimetrično vezati s jedne strani pasa. More se rubac i vezati okolo ramena, zato postoju bezbrojne mogućnosti.

Naravno morete za sve ove opcije i korisiti običan rubac iz trgovine.

Ki kani svojemu outfitu dodati poseban (hrvatski) touch, za toga je ali sigurno folklorni rubac bolji izbor!

Anna Maria Sagmeister