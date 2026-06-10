Ministarstvo za obrazovanje preferira model takozvane Europske škole kot model za školu za narodne grupe u Beču, ča odbija Stalna konferencija, ka preferira model po primjeru Komenskyjeve škole.

Beč – Pandiljak otpodne je Stalna konferencija Savjetov autohtonih narodnih grup Austrije u otvorenom pismu poručenom predsjedniku, članom vlade, parlamentarcem i zemaljskim vladam kritizirala preferenciju Ministarstva obrazovanja za takozvanu Europsku školu. To da je Stalna konferencija, na čijem čelu stoji načelnik Globasnice Bernard Sadovnik, doznala od govoračev za narodne grupe. Ministarstvo za obrazovanje je spočetka preferiralo takozvanu Europsku školu za narodne grupe u Beču, dokle su narodne grupe složno potribovale model po primjeru Komenskyjeve škole u Beču.

Otvorenomu pismu je priložen i protokol Djelatne grupe iz 2024. ljeta, ka se sastoji od članov ministarstva i narodne grupe. U njem piše, da se je djelatna grupa ujedinala, da će provjeriti mogućnost proširiti model Komenskyjeve škole na druge narodne grupe. Protokol je izdjelan 2024. ljeta još pod drugom vladom, polag otvorenoga pisma da novi ministar obrazovanja kod razgovora sa Stalnom konferencijom nije preispitivao te rezultate.

Stalna konferencija odbija Europsku školu

U otvorenom pismu tvrdi Stalna konferencija, da Ministarstvo sada preferira model Europske škole. Model Europske škole povezan je s Europskom unijom i imao je prvotni cilj omogućiti dici, čiji roditelji djelaju u europski institucija, obrazovanje na njevom materinskom jeziku i daljnji jeziki. Ov model da bi se mogao i proširiti na jezike narodnih grup, ke su zvana romskoga jezika, istovrimeno i svi službeni jezik neke države članice EU-a.

Stalna konferencija odbija ov model i piše, da „ne odgovara ni ustavnopravnom nalogu iz Člana 8 odlomak 2 B-VG ni obavezam Austrije iz Državnoga ugovora iz Beča, iz okvirnoga dogovora za zaštitu nacionalnih manjin i Europske charte za regionalne i manjinske jezike. Ove pravne osnove obavezuju Republiku Austriju ne samo na priznanje, nego i na aktivno podupiranje, osiguranje i razvijanje jezikov autohtonih narodnih grup. Naši jeziki nisu relikt prošlosti i nisu strani jeziki. Oni su dio kulturnoga jerbinstva Austrije. Za njihov opstanak je danas pred svim odlučno područje obrazovanja. Gdo uzima očuvanje narodnih grup ozbiljno, mora mladim ljudem dati mogućnost, razvijati njihov jezik od jaslic do mature kot obrazovni jezik i jezik života“, tako Stalna konferencija.

Komenskyjeva škola s druge strani temelji na takozvanom centrope schooling i je usmirena na potriboće narodnih grup. Praksa u školi i rezultati da su potvrde uspjeha škole, tako Stalna konferencija.

Stalna konferencija zato nadalje potribuje drugo rješenje za obrazovanje od jaslic do mature na jeziki narodnih grup i u vezi s tim potribuje i uvezanje toga u novelaciji Zakona o narodni grupa.

Reakcija i od hrvatskoga školskoga društva

Reagiralo je i školsko društvo Rešetarić, ko se zalaže za hrvatsku školu u Beču po pretkipu Komensky škole, jasnimi riči: „Europska škola nije rješenje za očuvanje jezikov narodnih grup u Austriji”.

Društvo nadalje naglašuje, da su u smislu ondašnje odluke za model Komensky škole slijedili i svi daljnji koraki – razgovori na političkoj razini, osnovanje hrvatskoga i slovenskoga školskoga društva, predstavljanje obrazovnoga modela kao i organizacijske priprave u smislu realizacije.

Školsko društvo „Rešetarić“ skupa sa Školskim društvom „Komenský“ i sa Slovenskim školskim društvom u Beču dalje ide tim putem i ne odustaje od potribovanja za realizaciju modela Komenský. Model Europske škole nikako ne more i neće zadovoljiti potriboće narodnih grup u Austriji i školsko društvo Rešetarić – kao i sve ostale organizacije – kategorički odbija ov pristup. Model „Komenský“ je kroz zadnjih već od 30 ljet prilagodjen na potriboće narodnih grup u današnje vrime i jasno i impresivno dokazuje u svakom pogledu svoju učinkovitost u praksi.

Školsko društvo „Rešetarić“ potvrdjuje i podupira potribovanja u „Otvorenom pismu“ predsjednikov i potpredsjednikov Savjetov i odlučno ide dalje s predstavniki narodnih grup u smir stvaranja zakonskih temeljev i okvirov za osiguranje Škole „Komenský“ i za uspostavljanje obrazovnih sustavov za ostale jezike narodnih grup po istom modelu, tako zaključak u izjavi.

TG/KK