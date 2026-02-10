Kad su dani od Svićnice ćutljivo duži, more se konačno i opet ozbiljno misliti na djelo vani u vrtu.

Narodna poslovica veli, da je na Badnjak dan duži za zivanje muhe, na Novo ljeto za korak peteha, na Tri kralje za skok jelena, a na Svićnicu za cijelu uru. Dokle su ovi prvi vrimenski koraki ćutljivi vjerojatno već u glavi, je na Svićnicu razlika i golim okom vidljiva. Jedna ura već sunca – odnosno trenutno magla, na svaki način svitla – ne utiče samo na človika i način, kako se ponaša, nego i na rasline. Ki sada otvorenimi očima pohadja po vrtu, opazit će jur nekoliko punih pupkov, morebit se nahadjaju i oni prvi ambasadori protulića u vrtu, pak će na primjer kukurijek (Helleborus niger) istirati prve cvijete. Odstranite njemu samo betežno lišće od jeseni, tako se ne moru širiti gljivični betegi na protulićno lišće.

Jedna ura već svitla u nas obično probudja želju, da se i mi opet već nahadjamo vani u vrtu. Ljetos se more za istok Austrije i sad jur valjati, da će februar imati vjerojatno već sunčanih dan nego januar. Djelo u vrtu počinje obrizivanjem. Znam čuda ljudi, ki ne razumu, zač je prirodi potribno obrizivanje. Tomu se triba reći: Priroda, ku vidimo u človičji vrti je najvećim dijelom priroda, ku je oblikovala i uzgajala človičja ruka. U „pravoj“ prirodi ove rasline ada ili ne bi u ovakovom obliku rasle ili uopće ne egzistiraju. Najbolji primjer za to su naša sadovna driva, osebujno jabuke, hruške i slive, ke smo prik stoljeć izabirali i uzgajali. Nje moremo sada pri lipom, suhom vrimenu obrizivati. Kako se to točno djela, o tom sam na ovom mjestu jur jako čuda puti pisala. Uglavnom sam ali osvidočena: Samo praksa će činiti dobru obrizivačicu.

Potribno obrizivanje?

Postoji jako čuda mitov i pred svim neznanje o obrizivanju. Čuda puti se misli, da se ili ne triba obrizati rasline u vrtu ili da se obrizivanjem moru smanjiti rasline. Sve dvoje je samo kratkotrajno pravilno. Uzgojene rasline, ke se ne porižu, će friško stariti – mislite na primjer na lavendulu. Obrizivanje smanji raslinu kratko vrime, ali će potirati i novi rast. Čim jače se raslina obrizuje, tim jače će istirati.

Ča obrizati?

Februar je i zato dobro vrime za obrizivanje, ar ptice obično još ne gnjazdu. Početi morete kod ljetnoga bazga, kade izrižete staro kiće. To i valja za sve ostale grme, ke cvatu na protuliće. Obično su cvijeti na mladica, pak će im to goditi. Obrizati morete i grmolike rasline, skratiti hortenzije i kasnije u februaru smanjiti lavendulu. A jabuke i hruške obrizati? To je tako i tako najlipše djelo februara. Dobrodošli u novoj vrtlarskoj sezoni.

TG