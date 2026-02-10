Kult.minor je objavio podupiranja za projekte hrvatske narodne grupe u Slovačkoj. Od 15 molbov su primili 10 projektov.

Požon – To ča je u Austriji lonac za narodne grupe Saveznoga kancelarstva je u Slovačkoj Kult.minor – fond za podupiranje kulture narodnih manjin.

Slično kot i u Austriji postoju različni roki i kategorije za naticanje za podupiranje. Hrvatska narodna grupa je bila u 2. pozivu. Rok za najave je bio od 5. do 19. decembra 2025. za ljetošnje projekte. Molbe su polag odabrane kategorije ili za samu subvenciju ili za štipendiju, odnosno za kombinaciju ovih dvih podupiranj.

Šest društav i organizacijov je predložilo za ljetos 15 projektov. Ukupno su zaprosili 109.725,– eurov. Za podiljenje svote postoji pet velikih kriterijov, po ki pet članov odbornoga savjeta dodiljuje od 0 do 20 bodov. Ukupno more svaki projekt dostati 100 bodov od jedne osobe. 10 projektov je tako dostignulo odredjene bode (med 90 i 100 bodov po osobi) i tako preporuku ovoga savjeta za podupiranje. Ostalih pet projektov je dostalo slabu ocjenu i nije prekoraknuo potribnu granicu.

Argumentacije za odbijanje odnosno preporuke komisije su na primjer: nejasan doprinos za hrvatsku narodnu grupu odnosno da jur postoji sličan projekt, ki ima dugoljetnu tradiciju ili je jur ča sličnoga realizirano odnosno, da projekt nije dobro opisan. Dali su i preporuku da bi projekt morao biti već na hrvatskom jeziku. Sve ove informacije i odluke članov se more točno izviditi na stranici kultminor.sk.

Pet kriterijov za odobrenje

Pozitivno istaknuti se mora pri ovom naticanju za pineze u Slovačkoj, da člani odbornoga savjeta imaju jasne kriterije ke moraju ocijeniti. Ovi su podiljeni u pet kategorijov. Prva je relevantnost o cilji i zadatki projekta. Med ovo broju i kompleksnost projekta kot i uključeno znanstveno djelovanje. Drugo područje je doprinos projekta za cijelu narodnu grupu, ada koliko su uključeni člani narodne grupe ali i većinski narod. Treti kriterij je kulturno-društveni doprinos. Koliko se čuva identitet odnosno jezik narodne grupe, koliko seminarov ili djelaonic se nudi i je li su to kulturni prioriteti narodne grupe, su još neka pitanja.

Važna točka su i financije. Ovde se gleda je li svote proračuna odgovoraju realnosti, je li je dobro strukturiran proračun i kako izgleda sufinanciranje.

Poslidnja točka je kvaliteta odnosno posebnost projekta. Ovde se ocijeni originalnost projekta, kako dugo ov projekt jur postoji, kako je dokumentiran odnosno kako realiziraju metode.

Lani je Kult.minor podupirao osam hrvatskih projektov s ukupno 77.105,– eurov, samo jednoga su odbili.

Kristijan Karall