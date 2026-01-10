Dva dugoljetne i još stalno aktivne člane je častila Kazališna grupa Filež na ljetošnjoj premijeri šalnoga kusića u tri čini, koga su šestkrat pokazali u Filežu.

Filež – Sam Božić u Filežu završava jur čuda ljeta s premijerom fileškoga kazališća. A tako je bilo i ljetos. Šest glumcev predstavljalo komediju Papučar, ku je i ljetos priredio i prevodio direktor Petar Schweiger. Original je od Larsa Albauma i Dietmara Jacobsa.

Poduzetnik Toni Kraus (Štefan Buzanić) je jur dvi ljeti bankrot, a njegova žena Roza (Bernadeta Jež) o ovomu ništ ne zna, jer zbog srama Toni joj jur ljeta dugo laže da ide na posao.

Da nima svojega dobroga prijatelja, psihologa Rolija (Benedikt Kuzmić), ki ga stalno podržava, financijska katastrofa bi ga već davno bila ubila. Ali najgorje je: Rozina sanja o skupnoj starosti u luksuzu se nikako ne more ostvariti. Namjesto toga grozi se siromaštvo i zatvor zbog visokoga duga.

Zbog bedavoga slučaja pojavljuje se pravi Talijan Luigi (Štefan Prikosović), ki Tonija slučajno drži za legendarnoga profi-kilera „Leoparda“ i nudi mu puno pinez za jedan „mali” posao. S tim bi Toni od jedne sekunde na drugu bio oslobodjen svih svojih brigov! Ali onda su još na pozornici prodavač štofa (Lukas Mikač) i Tonijeva kolegica iz „kokoš grila” Katica (Barbara Kirschberger) ki su upleteni u ov dogodjaj prez da bi znali o pravom stanju poduzetnika.

Ova bulvardna komedija se odigrava u dnevnoj sobi poduzetnika i je podiljena u tri čine. Ona živi od brojnih šalnih izrekov kot na primjer „Mi smo u Gradišću. Ovde se pije iako nisi žajan.” Malo kot i u krimiju se stavlja za publiku i pitanje, gdo je ta Gorila, koga neka umori Toni.

Nove kulise su nadomjestile stare prez većih promjenov. U pozadini dominira velik oblok kot i vrata na balkon, od koga se vidi Filež.

Praizvedba originala je bila 2016. ljeta pod imenom Der Pantoffel-Panther u Bonnu u Nimškoj. Schweiger je ov suvrimeni kusić jako pretvorio na lokalne i austrijske prilike. Spominju se sela i poduzeća iz okolice, ovde dojde odvisno od publike i do minjanja od predstave do predstave. Nadalje su uključeni i odsudjeni Rene Benko i Karl-Heinz Grasser.

Odlikovanje za Detu Jež i Štefana Buzanića

Po uspješnoj premijeri je suosnivač kazališne grupe Petar Schweiger čestitao Bernadeti Jež za 25. jubilej djelovanja. Ona je tim najduže aktivna glumica, ka svako ljeto stoji na pozornici. Isto tako dugo, ali s jednim ljetom pauziranja stoji sadašnji predsjednik Štefan Buzanić na pozornici. Njemu su člani grupe predali karikaturu.

Filešci su Papučara pokazali ukupno šestkrat u Filežu (25. i 27. decembra kot i 1., 3., 4. i 6. januara). Dodatna predstava će biti još 1. februara u Uzlopu. Ljetos se je kazališna grupa odlučila, da već neće nastupiti u Beču. Sve teže je zadobiti pomagače za postavljanje kot i sve slabije zanimanje bečke publike.

Novoseoska kazališna grupa je na primjer i ljetos doputovala s brojnimi prijatelji s autobusom u nedilju 4. januara. Isto tako je onda bila i kazališna grupa Dugava na predstavi Filešcev.

Kristijan Karall