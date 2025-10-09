Ov vikend organizira Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću opet jednoč forum zajedno za predstavnice i predstavnike hrvatskih društav i organizacijov i vratio se ovom priredbom u svoju sridnjogradišćansku “zipku”.

U Neutolu će ada opet jednoč isti ljudi diskutirati, kako se bolje akordirati jedan s drugim - gledeć na redovite istovrimene priredbe i skoro pa iste projekte različnih društav je jasno, da je onde čuda potencijala za diskusiju. Za projekte za dojduće ljeto je ali inako opet jednoč svejedno, jer su se molbe za podupiranje narodnih grup jur morale u septembru postaviti.

Marko Blažeta je prošli tajedan na dodjeli Mini Metrona smijuć rekao: “U Kugi smo se svi morali naučiti, kako s jednom ri… na tisuć kiritofov tancati.” To valja za mnoge u našoj zajednici, isto za aktivistice i aktiviste društav, ki čuda puti imaju već funkcijov najednoč. Uglavnom ov način (funkcionarskoga) života ništ čemernoga nije, nego je znak, da su ljudi angažirani i nadareni na ovom polju, da se rado bavu ovimi temami, da im se vidi u ovoj zajednici. Ov način života bi se koč i mogao hvaliti.

Za razvitak društav na drugoj strani je upitno, je li se neka gleda samo na te iste kiritofe, kade obično tancaju ti svi isti ljudi. Inspiracija moru biti i projekti drugih narodnih grup, drugih muzičkih grup i kulturnih insitucijov po cijeloj okolici, još bolje po cijeloj Europi. Za inovativne projekte triba otvorene oči i uši, mora postojati odredjena otvorenost prema novim, potribna je znatiželja i veselje kod djela, a ne smi vladati strah da bi moglo dojti do negativne kritike ili da se ne smi ništ minja, „ar je naša zajednica takova.”

Radjaju se inovativni projekti i med nami – dičji zbor Kuge je pred 30 ljeti bio ovakov inovativni projekt. Vridno i važno je ovakove projekte nagraditi i istaknuti kao takove. Projekt se uprav ističe ovimi zgornjimi osebinami: Ljudi djelaju s velikim veseljem i strašću, su uvijek otvoreni i pokušavaju svenek ča novoga, a pravoda imaju jako profesionalnu infrastrukture Kuge za sobom, ku i pošteno ishasnuju.

Je li se moru ovakovi uspješni projekti jednostavno kopirati? U tom je kvaka. Samo u jako rijetki slučaji, ar uvjeti praktično nikad nisu isti. Infrastruktura je rijetko ista, a i ljudi u projektu nisu isti. Adaptacija je svaki put potribna i to rado zabimo.

To valja i za skupni forum Zajedno. Djelati zajedno ada ne znači, da se samo dogovaraju termine odnosno da smi svako društvo imati jedno težišće. Djelati zajedno znači, da se more jednoga od drugoga ča odgledati i učiti, more se naučiti od falingov drugih društav i more se dati inspirirati prez da se zabi, da postoji i drugi svit zvana maloga gradišćanskohrvatskoga, ki se isto kreće. Ako ljudi na to mislu, moru ovakovi forumi nek biti uspješni.