Zima nastaje sve već atraktivnija za vrtljarenje. S pravimi vrsti povrća je moguće i u hladnijoj sezoni trgati zelenje u vrtu.
Na stranici poznatoga producenta simena naletila sam plakat: „Vaš vrt ne triba zimsku pauzu“, morebit vrt ne, ali ja! Šala nakraj – Ako se živi isključivo od supermarketa, dobene človik ćut, da raste svako povrće svaku ljetnu dob. Ako se živi od domaćega vrta, onda se minja ta ćut. Dok se trenutno nasitimo paradajza, znamo, da je te obilnosti za najkašnje misec dan konac.
Prije je to bilo vrime kiseloga zelja i ukopavanja zemlje. U medjuvrimenu su zime znatno blaže i koč je zimi još i povoljnije sijati i saditi nego po veliki vrućina. Za isključivo samoopskrbljenje friškim zelenjem kroz zimu, potribno je dobro planiranje i čuda znanja. Meni se vidi rečenica: Zima nije vrime glavnoga rasta, ali more nastati vrime glavne berbe.
Čuda čega bi sada jur moralo biti u zemlji, da more nastati glavna berba u zimi. To su različne vrsti kelja, kasno posijane mrkve, ripe, pastinake ili puri. Ča se ljetos još more posijati je različno lisnato povrće: špinat, salate, blitva, različne začinske biljke i pravoda povrće, ko brzo raste kot su to retkvice ili i grah, čije lišće je u zadnje vrime sve obljubljenije za salate i dekoraciju.
Čuvati od mokrine
Najveć spomenutih biljkov po zimi ne crkne zbog mrzline, nego zbog mokrine. To osebujno valja za salate, retkvice ili kolorabi. Premokro vrime naime prouzrokuje gnjiloću odnosno privuče različne gljivične betege. To se more prepričiti plasteniki, klijališći ili drugimi načini pokrivanja. A zbog gljivičnih betegov je i onde opet ključno, da se redovito prozrači, to je čuda puti važnije, nego zaljivanje. Špinat, kelj i različni luki, medjutim, ne tribaju ova- kovu zaštitu.
Nikad badnuti smrznute rasline
Ako človik ne posvećuje svaku minutu svojega vrimena vrtu, onda će se morebit prestrašiti, kada jednoga jutra sve posijano zelenje leži smrznuto na zemlji. Onda je potribno strpljenje. Ako u paniki odrižete zelenje, nećete je već moći hasnovati. Čekate dokle je sunce opet polako rastopi i moći ćete je potom opet jisti.
Koristiti zimu
Gdo ima poteškoće sa sitvom luka na protuliće (kot ja), tomu preporučujem zimu. Isto kot česan, se i luk da u oktobru zataknuti u zemlju. Ako jur nikne po zimi, imate friško zelenje, ko se da odrizati, ako to čini stopr na protuliće, onda imate dragi „protulićni luk“.
TG