Hrvatsko štamparsko društvo je novoj gimnaziji u Sambotelju darovalo nekoliko primjerov iz velike zbirke društvenih izdanj.

Ivan Rotter od Hrvatskoga štamparskoga društva je novoj hrvatskoj gimnaziji u Sambotelu darovao velik broj knjig. 330 knjig je Rotter osobno predao direktorici Editi Horvat-Pauković za njevu knjižnicu u Školskom centru Mate Meršić Miloradić, ki je do sad imao čuvarnicu i osnovnu školu i je ovo školsko ljeto proširen za prvi razred gimnazije.

Knjige su pretežno iz serije Gradišćanskohrvatske biblioteke, kot na primjer od Augustina Blazovića, Ane Šoretić, Joške Weidingera i Doroteje Zeichmann. Med njimi su i klasičari, i to Ivan Blažević, Ignac Horvat i File Sedenik. Uza to su darovali i druge publikacije zadnjih ljet, kot su to knjige Naš čovjek Krabat, Mali princ i slikovnicu Trbušci. HŠtD kani ovom akcijom ponuditi školarom i školaricam gradišćanskohrvatsku lektiru.

Hrvatsko štamparsko društvo svečuje ljetos 65. obljetnicu postojanja. Jedna od glavnih nakanov društva je širenje hrvatske književnosti i pisane riči. Rotter zato poziva i druge škole da se javu, ako postoji zanimanje za hrvatske knjige.