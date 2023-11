Pod toplimi temperaturami je moguće, da još i početkom novembra kidamo paprike. Morebit je zaistinu prezimiti?

Ljetošnje nevjerojatno visoke jesenske temperature omogućuju, da i sada početkom novembra još imamo ku-tu papriku na raslina. To je u mojem slučaju dobro, ar moje jako skromne rasline su ljetos tribale do kasnoga augusta da me nadaruju s prvimi črljenimi plodi. Odgovarajuće tomu pitala sam se, kako bi mogla potirati razvitak raslin na početku ljeta. Mogla bi naravno poboljšati sitvu i uzgoj u stanu, ali pokidob ne kanim investirati u LED-svitlo i grijalice, ne vidim čuda mogućnosti poboljšanja. Dobro, da socijalni mediji uvijek veljek znaju, o čem premišljavam. Ar vrijeda potom vidila sam video, kako prezimiti papriku. To navodno garantira raniju berbu.

Paprika naime nije jednoljetna raslina. Ona dohadja iz Južne Amerike i je onde trajna raslina. Samo je jako ćutljiva i dobro ne podnaša niske temperature. Pod 10°C se počinje kvariti. Zato je mi uzgajamo svako ljeto na novo iz simena. Lani sam ipak nehoteć prezimila ovakovu papriku. Na jesen sam zabila na rasline u visoki gredica. Pokidob se je zemlja u njoj jako sjela, metala sam velikodušno lišće i drugi organski otpad u nju. Nasred zime sam onda dostala klijališće (Frühbeet) i iz znatiželje veljek posadila na visoku gredicu. Na jednoj strani sam posijala salatu, drugu sam nadalje zanemarila. Kad sam onda u marcu ispuknula sve ostale rasline, sam opazila, da je zaboravljena paprika još bila čisto živa i zelena. Ja sam ju ipak hitila. Sad mi je žao, mogla bi jur pisati o svojem iskustvu. Bilo kako bilo, ovo ljeto ću to opet pokusiti.

Uglavnom, tako priručniki, postoju dvi mogućnosti. Ili prezimiti papriku u stanu ili na malo hladnijem mjestu. Ako su temperature kot su sada jur koč-toč pod 10°C, pripravlja se raslina na počivak. Onda bi se preporučilo, da je prezimite isto na hladnijem mjestu u garaži ili u svitloj pivnici. Ako bi bili papriku kanili u stanu prezimiti, bilo bi bolje, da nikad ne bi doživila niže temperature. U stanu naime neka paprika po mogućnosti ne dohadja u to stanje počivka. Zato je važno da ima uz toplinu i čuda svitla i vlage u zraku. Ako se lišće zarulja, more to biti znak manjkajuće vlage, pošpricajte je zato redovito vodom. U stanu uvjeti naravno nisu optimalni. Zato je i rado napadaju škodljivci: Čim vidite vuše, morate je veljek oprati. Na hladnijem mjestu kot na primjer u garaži tribaju manje vode, ali vlaga i škodljivci igraju i onde veliku ulogu. Na protuliće tribate vaše rasline onda svakako obrizati i onda se i vidi, je li se ta trud isplatio.

TG