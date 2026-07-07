Natprosječno visoke temperature utiču i na rasline u vrtu. Kako najbolje ugodati biljkam u vrući suhi faza.

Ako se trenutno po bijelom danu izlazi na sunce, onda človik more doživiti svu moć klime. A gledeć na svoje biljke, more si človik dobro predstaviti pod kim štresom trenutno živu. Gdo im kani ugodati, ta mora paziti na nekoliko stvari.

Zaljivati čuda, rijetko i jutro

Na podne je i sve rasline venu pod žarkim suncem. Gdo ne zna bolje, kani im sada ugodati i će im sad dati vode, da se lišće opet lipo nastavlja. Ali lišće se neće nastavljati, u najgorjem slučaju će se još i požgati, a kapljice vode reflektiraju sunce. Ako su ovakove ekstremne vrućine, rasline moru vodu spametno primiti samo na rano jutro. Po noći, kada su rasline počinule, je jutro najbolje vrime za zaljivanje. Jutro je i zemlja opet ohladjena i voda, ka se zaljiva se ne raspari na vrućoj površini zemlje kot je to čuda puti navečer još slučaj. Zaljivanjem se rasline i moru do neke mjere odgajati. Ako se naime svaki dan malo zaljiva, rasline nećedu nikada pustiti žilje u diblje sloje, kade moru eventualno još najti vlage. Zato je svenek bolje zaljivati rjedje, no zato čim već. Dobri primjeri za to su paradajzi, patlidžani ili paprike. Ove rasline su naučne na vrućine i moru s pravim odgojem preživiti duže periode prez zaljivanja.

Hlad, malč i ukapanje

Čim vrućija ljeta nastaju, tim već se mora premisliti, kako namjestiti razmak med biljkami. Lišće naime hladi zemlju i ovako čuva od prebrzoga isušenja. U budućnosti će sigurno nastati i važnije, da se premišljava o vrtljarenju na različni razina. To znači da se u vrt uklapaju sadovna driva, grmlje kot maline ili ribizl i viši i niži sloji povrća, da jedni od drugih profitiraju od hlada. Da se zemlja u suhi, vrući perioda tako brzo ne isuši, zato je pametno malčirati nju, ada pokrivati organskimi materijali. To moru biti ostatki povrća, odrižene začinske biljke ili jednostavno trava. Kod trave se triba paziti, koliko simena je u njoj. U tom slučaju se mora redovito nadodavati, da ne bi ništ moglo niknuti. Gdo u vrtu ne kani malčirati, ta triba poštovati to, ča su jur staremajke znale. Jednoč ukapano je trikrat zaljivano. Ukapanjem ostaje površina zemlje rahla, more bolje primiti vodu i unesimo već kisika u zemlju. Osebujno pred najavljenom godinom se ada isplati razrahliti površinu zemlje.

Tereza Grandić