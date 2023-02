Koč ima još i smisla, da u glavi ili na papiru priredite svoje plane za ljeto.

Iako po ovom vrimenu još ne bi kanila golimi rukami badnuti zemlju, na socijalni mediji se jur sve zeleni i nabira se sadržaj o novoj vrtljarskoj sezoni. Onde se lista po katalogi sa svakojačkimi simeni, skiciraju se u šari farba vrti iz sna i sortiraju se simena u prelipi jednaki torbica. Kod mene je to malo manje šaro i definitvno malo manje jednako, ali potaknuta od toga sadržaja, počela sam i ja planirati vrtljarsku sezonu. S vrtom, kako ga sada imam, stupim u četvrtu sezonu. Do 2021. ljeta se je moje jedino planiranje odvijalo u glavi. To je koč bolje, koč malo slablje funkcioniralo. Ako najdete u sebi morebit isto odredjenu nestrpljivost, onda se more stati, da na brzini sijete na neki mjesti, kade kanite na jesen onda imati drugo povrće. A najednoč nije mjesta za sve i morate se odreći nekoga obljubljenoga povrća. Kad mi se u karanteni 2021. ljeta onda jur grostilo, sam se i ja sjela za stol i počela farbati po papiru. Odonda imam i ja šari plan, ki si malo adaptiram, ali u principu ga rivam svako ljeto samo jednu gredicu dalje.

ČA KANIMO – Nač ada paziti. Za me osobno ima smisla, odrediti si to, ča kanite na koncu imati. Je li će uspiti, je drugo pitanje, ali barem pokusiti se more. U online tanačniki obično piše, da je važno koncentrirati se na par vrsti i sijati to, ča človik rado ji. To ima svoju logiku. Ali isto tako ima svoj čar, kad imate jako čuda različnoga, ali zato od svega samo malo – vaš način kuhanja će, vjerujte mi, nastati čuda kreativniji. A zvana toga ćete se na ov način morebit nanovo zaljubiti u ko povrće, ko drugačije nikad ne bi kupili u supermarketu. Ako jur jednoč raste u vrtu, prisiljeni ste najti put, kako povrće prirediti, da vam se rači. Otvorit ćedu se čisto novi okusi.

Ada napišite si, ča vam se vidi, ča kanite imati u vrtu i u ko vrime. Toplo vrime na jugu Gradišća u medjuvrimenu omogućuje djelomično tri sadnje u jednoj gredici. Dok je moja baba još po grahu veljek sijala kinesko zelje, morem ja med tim još sijati kakovu brzu kulturu. Čuda puti stoji na pakovanji simen, kako dugo triba kultura od sitve do berbe. Po tom morete odlučiti, koliko kulturov morete u jednoj gredici kombinirati.

GDO S KIM – osebujno u mali vrti su mišane kulture zanimljiva stvar. Liste su jako dužičke, ko povrće podupira i ko zaustavlja rast drugih. To se ne more samo djelati po listi u internetu, to se mora probirati. Ča kod mene jako dobro funkcionira je špinat, paradajz i česan, celer i zelje/kelj i (pori)luk i mrkve. Ča uopće nije funkcioniralo? Kukorica i grah. Mislim, da nisam ulovila pravi trenutak sitve graha. A ovde opet važan tanač: More se i već puti pokusiti.

KAKO PLANIRATI? – Ja sam si za svaku gredicu namoljala sve kulture i uza to napisala u kom misecu bi tribala sijati i saditi povrće. Za svaku gredicu sam moljala odiljeni list. Da bi gredice mogle počivati, gledam, da po sezoni s povrćem, ko triba čuda gnjoja, sadim dvi sezone povrće, ko triba manje. Zato spomenuti odiljeni crteži. Ada, ako vas još ne vuče van, morete u moljanju najti vrtljarski mir.

Tereza Grandić