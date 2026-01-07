Jur početkom novembra su se je u Komenskyjevoj školi sastali predsjedniki Savjetov za narodne grupe s veleposlaniki Češke, Hrvatske, Madjarske, Slovačke i Slovenije.

Beč – Glavna manjinskopolitička tema prošloga ljeta će i 2026. ljeto biti dominantna: obrazovanje na jeziki narodnih grup u Beču. Ov školski projekt potribuju svi Savjeti za narodne grupe zajedno. Očekuje se, da će do ljeta 2026. dojti do odluke. 5. novembra je društvo Stalna konferencija predsjednic i predsjednikov Savjetov za narodne grupe pozvalo na anketu u češku-slovačku Komenskyjevu školu u Beču, ka služi kot primjer za druge narodne grupe. Uz člane Stalne konferencije i drugih članov Savjetov za narodne grupe su pri sjednici nazočili i veleposlaniki republikov Češke, Hrvatske, Madjarske, Slovačke i Slovenije u Austriji. Skupnu izjavu te ankete kanu sada proslijediti političkomu predstavničtvu na saveznoj i zemaljskoj razini.

U izjavi se Stalna konferencija poziva na članak 8 saveznoga Ustavnoga zakona u kom Austrija priznaje jezičnu i kulturnu mnogovrsnost, ka je kroz povijest rasla, i ka se zrcali u autohtoni narodni grupa. Austrija se obaveza, da poštuje, osigurava i podupira jezik i kulturu ovih narodnih grup. U pogledu na mogućnosti obrazovanja je dvojezičan odgoj na jeziki narodnih grup zapisan u Zakonu o manjinskom školstvu, ki valja samo za Gradišće i Korušku. Austrijske narodne grupe, tako u pismu, jur ljeta dugo potribuju obrazovnu ponudu od čuvarnice do mature za cijelu Austrije, ako je zanimanja. Konkretno je to slučaj u Beču, ča je trenutno cilj manjinskih organizacijov. Za budućnost bi Grac vjerojatno isto imao zanimanje za obrazovanjem na slovenskom jeziku.

Skupni koraki do škole

Izjava sadržava pet konkretnih korakov za realizaciju obrazovne ponude u Beču. Kot prvo da je potribno legistično prilagodjenje za pravno osiguranje obrazovne ponude u Beču. Zato bi se morao adaptirati Zakon o manjinskom školstvu ili Zakon o privatnom školstvu. Minjanje Zakona o privatnom školstvu je trenutno prijedlog narodnih grup. Iz pedagoškoga gledišća neka se za Beč preuzame model Komenskyjeve škole za sve druge jezike narodnih grup. Obrazovni model za Beč da se nadalje mora sistematično financijski osigurati. Komenskyjeva škola u Beču se po današnjem stanju naime financira od prinosov roditeljev kot i od podupiranja za narodne grupe. Izjava potribuje pravno i financijsko osiguranje elementarne pedagogike i cjelodnevne škole za sve jezike autohtonih narodnih grup u Beču i kani i nadalje nastaviti razgovore s ministarstvom obrazovanja.

TG