Sekcija Hrvatskoga kulturnoga društva u Klimpuhu je prošli tajedan pozvala na svoj Večer pjesme u seosku krčmu Gregorić. U fokusu su pri tom stali literatura kot i muzika.

Klimpuh – Hrvatsko kulturno društvo Klimpuh broju nesumljivo med najaktivnije seoske sekcije HKD-a u Gradišću. Tako je i prošli tajedan četvrtak, 27. novembra, pozvala na svoj tradicionalni Večer pjesme. U centru pažnje priredbe, ka se je i ljetos opet održala u krčmi obitelji Gregorić, su stale različne „pjesme” - u literarnom, dičjem ali i muzičkom kontekstu.

Dica oduševila publiku

Po pozdravnoj jački Na nebu sunce sjaj Tamburice Klimpuh je predsjednica HKD-a Klimpuh Ljuba Palatin-Wild pozdravila nazočnu publiku, i posebno aktere večera. Uz seoske tamburašice i tamburaše su to bili i dica osnovne škole kot i književnica Andrea Kerstinger. Rodjena Klimpuška je preuzela veljek prvi blok večera i predstavila kratke šalne dvojezične pjesmice i je pri tom uključila školarice i školare, ki su skupa s njom rimovali.

S jačkom Dobar večer, rado velu dica, ku su mladi s različnimi instrumenti suoblikovali, su zatim i dica pozdravila publiku večera. Skupa sa svojimi učiteljicami, na čelu s direktoricom OŠ Klimpuh Doris Lipković, su se oni zavježbali šarolik i bogat program, ki se nije samo sastojao od jačak i kratkih pjesmic nego i od malih skečov, igar i zbrajalic. Med poznatimi melodijami i teksti su tako bile Jabučica rumena, Oj Jelena kot i Miš biži po palici. Dica su bila zvana toga maskirala kot čarobnjak i mali miši i tako začarala nazočne sa svojim nastupom. Nije ada čudo da su si najmladji zaslužili buran aplauz a direktorica Doris Lipković im je za trud i uspješni nastup obećala još poseban dar, ki se je klimpuškoj dici naravno osebujno dopadao: Nijednu domaću zadaću za vikend!

Prije nego se je nastavio Večer pjesme, je onda stupio narašćaj Tamburice Klimpuh na pozornicu. Pod peljanjem Viktorije Coklić su mladi tamburaši presenetili nazočne goste s jačkami kot Marica rožica i Biseru južnoga kraja.

Emocionalni literarni dio

Za literarni dio priredbe je onda dostala opet Andrea Kerstinger cijelu pažnju nazočne publike. Dokle je najprije otpeljala svoje slušateljice i slušatelje s nekolikimi adventskimi teksti u čarobni i zamišljeni (pred-)božićni čas, je potom predstavila „priču u poslovica” o svojoj starojmajki. Iako je ov duži tekst tomu jednomu ili drugomu bio jur poznat iz prošlih Kerstingerovih čitanj, je ov sigurno bio emocionalan vrhunac večera u kom su slušateljice i slušatelji osebujno uživali. Svoje čitanje je onda završila na šalan način s hrvatskim i nimškim tekstom u ki su stale igre riči u fokusu.

Završni zabavni dio je onda oblikovala Tamburica Klimpuh pod peljanjem Michaela Pirgera. S različnimi narodnimi jačkami i šlageri su klimpuški tamburaši ispunili brojne muzičke želje su tako skupa s publikom zajačili i se družili!

DJ