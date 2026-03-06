Lov na žuti oganj se je zvao dičji igrokaz, koga je predstavio narašćaj Tamburice Uzlop. 13 dice se je prošli vikend na pozornici otpravilo na pustolovinu med brige Paklenice.

Uzlop – Tamburica Uzlop je poznata za svoje šaroliko djelovanje. Uz redovite tamburaške nastupe, organiziraju i velik obljubljen Tamburaški bal kot i stoju redovito na pozornici. Ovu pozornicu u uzlopskom farskom domu su velike tamburašice i tamburaši prošli vikend, subotu i nedilju prepustili narašćaju.

Trinaestero dice med devet i 14 ljet pod peljanjem Ljube Sinovac i Aleksandre Presić se je primilo velikoga posla i zavježbalo igrokaz Lov na žuti oganj. Pred prelipimi kulisami uzlopskih umjetnikov Sebastiana Weissenbachera, Alfreda Jelešića i Magdalene Šumić, su dica dvakrat predstavila ov kusić iz pera dugoljetnoga predsjednika Mirka Sinovca.

Lov na žuti oganj

Sinovac napisao je za dicu igrokaz o žutom ognju, posebnom dijamantu, ki se shranja u špilji u Paklenici. Sinovac je poznat za svoju ljubav prema legendam, čarobnim stvorenjem i narodnim povidajkam. Uprav med ovimi temami se razvija i lov na žuti oganj.

Nazlobna gušćerica (Christina Weinreich) i nje pomagači (Makar Kuts, Emilija Iledić i Laura Schindler) kanu najti dijamant „žuti oganj“, ki se bojsek shranja u špilji med brigi Paklenice, to im povida tržarica (Anna-Maria Šumić). Pokidob se nijedan poufa pojti u špilju, odluču, da ćedu uloviti Danicu (Judith Knipp), ku išću strina i stric (Ina Zahradnik i Vincent Cselley-Nagy) uz pomoć gorinkov (Viktoria Schindler i Jana Jahoda) i detektiva Šanela i njegove partnerice (Michael Weinreich i Mia Schrödl).

No vražji plan gušćerice se ne ugoda. Poštar Strelko (Jan Zahradnik) doprimi pismo Danici i koncem konca završi gušćerica u špilji, a žuti oganj u ruki Danice i nje prijateljev.

Teatar za velike u malom

Jur trikrat je Tamburica Uzlop do sada predstavila igrokaz s dicom. Kod zadnjega „velikoga“ igrokaza Spavač pod grmom na protuliće 2025. ljeta sudjelovala su i dica, ka su bila tako oduševljena, da su se odlučili načiniti projekt opet samo za dicu, povidala je Ljuba Sinovac, ka je na početku predstave pozdravila goste.

Dica su kot i nje veliki pretkipi u društvu igrali na uzlopski način. To znači, da su i sama med pojedinimi dijeli – ukupno su bile četire duže scene u dužini od dobrih 50 minut – svirala na tambura dramsku muziku, ka je med drugim izašla iz pera Jivaca Krupića, i prez poteškoć skočila med pozornicom i „orkestarskim jarkom“.

Žilavo ali uticajno djelo

Dica su na koncu mogla uživati u burnom zasluženom aplausu, kad su uz pratnju velikih jačila Veselo je društvo naše. A i predsjednica Tamburice Uzlop Ljuba Sinovac se je zahvalila dici i njevim roditeljem za disciplinu, da su dohadjali redovito na probe i da su i u intenzivni tajedni pred premijerom bila pripravna marljivo vježbati.

Zavježbati igrokaz s dicom, čiji materinski jezik velikim dijelom već nije hrvatski je sigurno žilavi posao za svakoga, ki se primi ovakovoga posla. Koliko uspješno ovakovo intenzivno vježbanje more biti, su pokazala uzlopska dica. Prilično duge pasaže teksta napamet govoriti pred punom dvoranom, to su ona s veseljem i osvidočenjem upravila.

More se samo naganjati, koliko bi bila dica u stanju, da bi redovito mogla uživati ovakove programe. Uzlopske tamburašice i tamburaši su na svaki način opet jednoč pokazali, koliko je vridno njevo djelovanje za hrvatsku kulturu u vlašćem selu.

Tereza Grandić