U najnovijoj knjigi gradišćanskohrvatske biblioteke Hrvatskoga štamparskoga društva su sažete poznate i nepoznate pjesme iz dugoljetnoga autorskoga djelovanja Jurice Čenara.

Željezno – 16. svezak originalne Gradišćanskohrvatske biblioteke je izašao u poznatom formatu, ovput je došao na red živi pjesnik. Jurica Čenar je na već od 300 stranic objavio skoro toliko pjesam. Ove su grubno podiljene po sadržajni težišći, prez da bi se ali dilili kakovimi posebnimi odlomki. Ponekad se neke teme ponavljaju, jer se i sve pjesmice ne moru jasno zadiliti.

Ako se čita knjiga Jurice Čenara onda se more svenek iskati i čuda skrivenih značajev. Naslov pet puti pet je isto tako skrivena igra. Jedno rješenje, ko sam našao se more najti u 25 grafičkih, zornih pjesmic, ke se pojavljuju u neredoviti razmaki. Postoju i druge poveznice uz broj pet puti pet, ke ovde ne kanimo uvaditi. Redukcija na najvažniju informaciju i na najbitnije, tako Jurica Čenar piše sve malimi slovami (iznimka su grafičke pjesmice), je karakteristika Čenarovoga pjesničtva. Samo ponekad se nahadja kakov dodatni opis za koga je ka pjesmica, odnosno kom prilikom je nastala, ali i ovde je potribno znanje, da se zna ka osoba je tim mišljena.

Uvod u knjigu je napisao Nikola Benčić. On stavlja u njem i kritično pitanje, je li kanimo zabavu i lipi ugodjaj ili produbljivanje, razbistrenje smisla, razumivanje narodne ćuti. I odmah daje i odgovor: „Pjesnik se potpuno poziva, zaufa u našu prirodnu, od nature dodiljenu inteligenciju, razumnost, jezično i smisaono ‘pun ormar’, na ku se je naš narod svenek mogao zaufati!”

Da bi se knjiga mogla razumiti je odredjeno znanje jezika ipak potribno. U knjigi je tako najavljen posebno sastavljen rječnik s manje poznatimi riči, odnosno regionalnimi izrazi. Ov će se stalno nadopuniti i jur sada obuhvaća već od 200 riči.

Knjiga je antologija 50-ljetnoga djelovanja Jurice Čenara. Otiskane su pjesmice iz svojih prethodnih zbirkov misi misli (1983.), mi svi (1992.), posvete (2006.) i brojim dane (2023.), kot i iz monografije Djure Vidmarovića Jurica Čenar hrvatski pjesnik iz Gradišća (2015.). Nadalje je i velik dio novih pjesmic, odnosno pjesmic ke se još nisu objavile. Točan popis se nahadja na kraju knjige, kade su navedene (skoro) sve pjesmice po abecednom redu s izvorom i ljetom nastajanja.

Pri čitanju ove knjige se tako minjaju poznate i nepoznate pjesmice, kraće i duže pjesmice, šalne i ozbiljne pjesmice, itd. Zapravo za svako područje žitka sadržava kakov tekst. Je li je to manjinska politika, vjera, konac života, prijateljstvo, odmor ali i životinje ili pohod kod zubara. A svenek je igra s riči i slovami – ada jezik – prezentna. A tako i Nikola Benčić završava svoj uvod: „I samopozabljena, sadržajna igra kot završetak u vizualnom jezičnom sumiranju riči: ‘č a’ u koj se skrivaju ravnopravno sve naše jezične varijante, naš bogato prostrt ali skriven „ormar”. Tribamo ga samo otklenut za naše osobno i narodno okripljenje duha i duševnosti.”

Knjiga ka je izašla u nakladi Hrvatskoga štamparskoga društva skriva jezično bogatstvo, ka će iako se po deseti put čita, otkriti opet novi značaj, novu shranjenu jezičnu igricu i neće nastati dosadna. Uopće ako se, uz vlašće čitanje, ima u uhu recitiranu verziju samoga autora.

Prezentacija ove knjige je predvidjena 19. februara u šesti navečer u Željeznu, točnije informacije slijedu u dojdućem izdanju.

Kristijan Karall