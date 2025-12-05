Kada se neka igra hrvatska muzika?

Hrvatska društva potribuju jačke na jeziki narodnih grup na Radiju Gradišće. To nije tako jednostavno, muzički program se sastavlja na osnovi ispitivanja, tako Herić.

Željezno – Dan pred Danom muzičkih željov Radija Gradišća javila su se hrvatska društva otvorenim pismom. Društva se u njem tužu, da se u muzičkom programu Radija Gradišće – ada zvana takozvane hrvatske ure – ne igraju jačke na jeziki narodnih grup. Društva argumentiraju, da se jačke na drugi jeziki na primjer engleski, talijanski ili francuski od sebe razumljivo inkludiraju u dnevni program. Za nje predstavlja ova praksa svisno isključenje i smanjivanje vridnosti jezikov narodnih grup.

Na upit HN istače direktor zemaljskoga študija Werner Herić, da se i Radio Gradišće nahadja u oštroj konkurenciji. U okviru štrategije ORF-a (Flottenstrategie), ka bazira na aktualnom ispitivanju, ima Radio Gradišće strateški cilj pozicionirati svoj format na stare jačke s težišćem na austropopu. Muzički program da se sastavlja na osnovi ispitivanja jačak (Musiktiteltest) u kom se nahadjaju i poznate hite narodnih grup. Za ORF da je važno, da je ponuda za slušateljice i slušatelje jasno definirana, da ljudi prepoznaju program na ovom kompetitivnom području. Kao javnopravna institucija djeluje ORF i mimo tržišno gospodarstvenih interesov, to da se odvija u odredjeni vrimenski zona (program na jeziki narodnih grup) i se more svako vrime i jednostavno poslušati „on demand“.

Većjezične moderacije

Otvoreno pismo nadalje potribuje, da se u moderaciju uključu kratke fraze kot „Dobro jutro“ na jeziki narodnih grup. To da su neki moderatori u prošlosti jur činili. Pismo tvrdi, da je ova praksa bila „očividno prepovidana“. Herić je u pismenom odgovoru oštro odbio ovu tvrdnju.

U okviru štrategije ORF-a da se djela na atraktivnom programu za publiku. Ta da se osnuje na poštovanju, a ne na prepovidi. Svaki, ki pozna program Radija Gradišće, more čuti, tako Herić, da kolegice i kolegi, koč-toč koristu svoj ne-nimški materinski jezik. Većjezični program, ki počinje od 18:00 uri da nastaje sve atraktivnije, ar je to vrime, kad se ljudi u autu kod vožnje domom poslušaju radio.

Poseban dan muzičkih željov

Konkretno su društva – potpisalo je 14 društav od HKD-a do Prezidija SP-mandatarov – u otvorenom pismu kritizirala Dan muzičkih željov Radija Gradišća, kade su muzičke želje na hrvatskom jeziku u prošlosti igrali samo u programu narodnih grup. Akcija društav je ljetos peljala do toga, da je bilo osebujno čuda hrvatskih muzičkih željov. 27. novembra su ove hrvatske muzičke želje, za ke se u korist Svitlost u škurini moralo darovati, bile igrane kroz cijeli dan i navečer još u posebnoj emisiji, ku je dvojezično moderirala Silvija Degendorfer.

Kot je javio Herić, je cirka 17% muzičkih željov bilo hrvatska jačka i se ujednom zahvalio za dare hrvatskih društav u vezi s ovom humanitarnom akcijom. Dan muzičkih željov je kot ime veli poseban dan u programu ORF-a, kade se ne zgleda istestiranoga muzičkoga programa. Uz hrvatske jačke da je ta dan bilo i mjesto za klasičnu muziku, hardrock ili francuski hip-hop.

Tereza Grandić