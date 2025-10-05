Kulturna nagrada Hrvatskoga centra uručena je u srijedu navečer, 24. septembra

Karelu Hanzlu (73), čelniku češke Komenský škole ka jur već od 150 ljet postoji i djeluje u Beču.

BEČ – Kulturna nagrada Hrvatskoga centra Metron je na jednu stranu nagrada i odlikovanje kao i znak zahvale za sva postignuća, istraživanja i saznanja u korist gradišćanskih Hrvatov. Na drugoj strani je cilj ove nagrade, da ohrabri kulturne djelatnike, aktiviste i znanstvenike, da posebnu pozornost i nadalje posvetu kulturi, kulturnom životu i napretku ove narodne grupe pojedinačno ili u cjelini.

„Nagrada je došla u prave ruke, Karelu Hanzlu, osobi ka nesebično pomaže gradišćanskim Hrvatom, da po uzoru na češku Komenský-školu, utemelju svoj dvojezični obrazovni sustav na hrvatskom i nimškom jeziku od čuvarnice do mature ovde u Beču“, rekla je uvodno glavna tajnica Hrvatskoga centra i predsjednica Školskoga društva Rešetarić Gabriela Novak Karall, kade je održano svečano uručenje nagrade za 2024. ljeto.

„Komenský-škola je svojim uspjehom za nas Hrvate postala simboličan svitionik i uzor u pogledu plana učenja i u organizacijskom smislu“, naglasila je Novak Karall. Potom je pobrojala brojne zasluge laureata, zbog kih mu je dodiljen Metron za 2024. ljeto: Od Hanzlove profesionalne potpore njegovim ogromnim znanjem i ekspertizami, kao i njegove konkretne aktivne potpore, do neraskidivoga prijateljstva s gradišćanskimi Hrvati.

„Bez Hanzla i njegove pomoći i potpore ne bi bili ovde kade smo sada s našom Inicijativom utemeljenja privatnoga dvojezičnoga obrazovanoga sustava u Beču i osnivanja Školskoga društva Rešetarić Beč, ko je nositelj toga projekta“, napomenula je Novak Karall, istaknuvši kako je žiri ovu nagradu jednoglasno dodilio Karelu Hanzlu.

Hanzlovo životno djelo je već nego fascinantno

Svečanosti je, izmed ostalih, bio nazočan i hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić. Laudaciju je držao koruški Slovenac Bernard Sadovnik, načelnik južnokoruške Globasnice (Globasnitz) i predsjednik Društva koruških Slovencev u Austriji Skupnost, ki je bio i predstavnik Slovencev iz Koruške u Narodnosnom savjetu za koruške Slovence pri Saveznom kancelarstvu u Beču.

Predstavivši biografske podatke Karela Hanzla i njegove uspjehe, Sadovnik je sjajno približio publiki činjenicu zač je upravo Hanzl, rodjeni Bečan češkoga porijekla, komu materinski jezik nije hrvatski, niti ima hrvatske korijene, odikovan ovom prestižnom nagradom.

Laudator je posebno istakao Hanzlovo zalaganje za sve austrijske autohtone manjine i medjusobno povezivanje kako bi pred politikom „zajedno govorili jednim glasom“. Potom se je osvrnuo na laureatove zasluge za utemeljenje trojezične (češko-nimški i slovačko-nimški) Komenský-škole u Beču, ter brižno gajenje manjinskoga obrazovanja, jezika i kulture u većjezičnom austrijskom prostoru.

„Hanzlovo životno djelo je već nego fascinantno. Ovu nagradu je već nego zaslužio. Tim već jer je svoj život stavio u funkciju društva i tako dao značajan doprinos demokratskoj Austriji“, konstatirao je Sadovnik u svojoj laudaciji. Posebno je istaknuo zasluge i dugoljetno predano djelo nagradjenoga, komu je „većjezičnost sama po sebi razumljiva“, na motiviranju mladih ljudi. A sve kako bi očuvali svoj manjinski jezik ili jezik porijekla, i tim doprinesli „opstanku“ narodnih manjin.

Nagradu Metron 2024. Karelu Hanzlu uručila je predsjednica Hrvatskoga centra u Beču Terezija Stojšić. Uz pregršt upućenih pohvalov, izrazila je zadovoljstvo da je upravo Hanzl, ki je, kako je rekla, „graditelj mostov“ i „uvijek gleda u budućnost“ dobitnik Kulturne nagrade Hrvatskoga centra.

Karel Hanzl: Veliko je ovo priznanje

Dobitnik nagrade Metron 2024. Karel Hanzl je zahvalio gradišćanskim Hrvatom, ter svim ostalim na dodiljenoj mu nagradi, uključujući i hrvatskoga veleposlanika Glunčića, istaknuvši kako je to za njega „veliko priznanje“. Naglasio je da će i dalje, svagdir kade god je to moguće, pomagati gradišćanskim Hrvatom i ostalim narodnim manjinam u Austriji u ostvarenju njevih manjinskih težnjov i prav.

„Ponosan sam, da sam dostao ovu nagradu. Hvala svim ki su me predložili i izabrali“, rekao je Hanzl.

Hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić rekao je, da je Inicijativa gradišćanskih Hrvatov o dvojezičnoj hrvatskoj školi u Beču, na hrvatskom i nimškom jeziku, od vrtića do mature izuzetno važna za sve Hrvate u Austriji i okolici, a ne samo za gradišćanske Hrvate.

„Hrvatsko Veleposlanstvo u Beču, daje potporu toj Inicijativi“, naglasio je Glunčić, čestitajući nagradjenomu laureatu Karelu Hanzlu na nagradi.

Glazbeni okvir svečanosti dao je najstariji bečki tamburaški ansambl „Adria“, osnovan još dalekoga 1911. ljeta u vrime Austro-Ugarske Monarhije, dojmljivimi izvedbami tradicionalne glazbe, izvedene posebnim, vlastitim stilom, i na povijesni instrumenti (Farkašev sistem), za ke su dostali buran aplauz publike.

Snježana Herek