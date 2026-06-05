U petak su svečevali u Kugi ov krugli jubilej brojnimi govori, prezentacijom i novim mjuziklom u izvedbi školarov. Pri tom se je spomenulo potribno obnavljanje zgrade i infrastrukture.

Veliki Borištof – Za školare dvojezične sridnje škole u Velikom Borištofu su počele priprave za rodjendansko slavlje jur u marcu. Onda su počeli s probami za novi mjuzikl koga su predstavili prilikom jubileja u Kugi u petak, 30. maja. Tekst je sastavila direktorica Elvira Heisinger i kusić kaže današnju situaciju i u pogledu na jezično stanje i način obrazovanja kot i na stanje pred 40 ljeti. U igrokaz su upletene i pretežno hrvatske jačke kot Govorite, Nema problema ili Za dobra stara vremena.

Na prikazanje ovoga mjuzikla, ki je bio završetak oficijelnoga programa su gosti morali dugo čekati. Svečevanje je počelo s kratkim dijalogom bivših školaric Doroteje Kuzmić i Katice Zvonarić ke su glumile poslidnje goste ki uprav išću mjesto. Onda je pozdravila direktorica sve nazočne političare kot i bivše ravnatelje škole. Tako su došli Franjo Eisingerić (9/2001.–12/2002.), Štefan Zvonarić (1/2003.–11/2012.) i Heli Domnanović (12/2012.–11/2013.). Mirko Berlaković (9/1990.–8/2001.) iz zdravstvenih uzrokov nije mogao sudjelovati, a prvi direktor Feliks Vančić (9/1965.–8/1990.) je jur na pokoju.

Kot prvi govorač se je velikoborištofski načelnik Martin Karall zahvalio svim ki su bili odgovorni i ki su bili namješćeni, da su omogućili, da škola do današnjega dana postoji. Apelirao je i na nazočne političare, da zgrada triba obnavljanje, a staristarjim je izručio, da oni živu dvojezičnost, ako roditelji već ne znaju. Jer to je potribno da se obdrži hrvatski jezik.

Ministrica za integraciju Claudia Bauer je poslala videoporuku u koj je istaknula posebnost škole kot jedina dvojezična sridnja škola u cijeloj Austriji. Obrazovni direktor Alfred Lehner je s vicom počeo svoj govor, kade je isto išlo za bogatstvo dvo- odnosno većjezičnosti. Pred i po njegovom govoru je školski tamburaški orkestar predstavio jačke Kraj jezera i Sve ptičice iz gore.

Poslanik u Nacionalno vijeće Kristof Carić je u svojem dvojezičnom govoru isto tako upozorio na važnost većjezičnosti. Zemaljska savjetnica Daniela Winkler je primila poziv načelnika i je rekla, da vrata stoju otvorena, da samo tribaju dojti. Političari kot i načelniki su bili pred priredbom pozvani na razgledjivanje škole, ku su direktorica i dvi školarice predstavile.

Svetačni spis prilikom jubileja

Brojnimi slikami i uz moderaciju Madeleine Karall i Fabiana Hahna su predstavili 60-ljetnu povijest sridnje/glavne škole. U nastavku se je oprostio sadašnji 4. razred s videom o svojem izletu u Rim. Karin Vukman-Artner je u svojoj duploj funkciji kot nadležna za većjezično školstvo i predsjednica HKDC-a predstavila svetačni spis, koga je izdao HKDC. Pred tim se je zahvalila još školarom i bivšim ravnateljem za dugoljetno uspješno djelovanje.

U jako bogato ilustriranom spisu na 232 stranica je opisana povijest škole. Nadalje su napomenuti svi zaposleni, kot i broji i slike svih razredov od 2008. ljeta, kada je škola nastala DNSŠ. Oko 130 učiteljev i pedagogov je djelalo u školi, ku je tijekom ovih 60 ljet pohodilo oko 1.500 školarov. Najveć ih je bilo u školskom ljetu 1976./1977. kad je 212 školarov bilo nazočno. Aktualno ima DSŠ 67 školarov, dojduće ljeto će ih biti 76 u šest razredov.

Zabavom završilo slavlje

Po već od dvih ur programa i zahvalni riči direktorice Heisinger su nudili malo okripljenje, dokle su pregradili pozornicu za nastup Masnih daskov. Ove su prilično tri ure dugo zabavljale pred svim mladju publiku. Malo starji su bili u kafiću ili u parku i se ovde družili. A neki su se iskali na fotografija razredov, ki su bili obišeni u velikoj dvorani. U ostali prostorija su visile slike, ke su namoljali školari.

Kristijan Karall