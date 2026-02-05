KI, UI ili AI: svejedno na kom jeziku, kratice za umjetnu inteligenciju su svagdir. Otkad učiteljice i učitelji već ne moru davati pismene zadaće, ar su velikim dijelom napisane umjetnom inteligencijom je bilo jasno, da će se ov razvitak vrijeda i zrcaliti u nastavnom planu. A čini se da osebujno u ekonomski neoliberalni stranka postoji odredjena naklonjenost prema ovakovimi riči ili pak i biračkomu klijentelu. Da se ne more stalno nadopunjevati satnica prez smanjenja drugoga se je isto moglo očekivati.

A pokidob su takozvani MINT/STEM predmeti važan dio tehničke budućnosti se na ovom mjestu ne more skratiti, nimški jezik se u debata migracije sve već forsira, a vjeronauk ima očevidno moćni lobby, jeziki opet ne. Ča se je u toj cijeloj kampanji „UI mjesto latinskoga” zadnji tajedan rjedje čulo je, da to naliže i 2. strane žive jezike, u Gradišću je to med drugim hrvatski u Gornjoj Pulji i Željeznu.

Školarice i školari se ada neka uču kako koristiti se UI-om. Trenutno je situacija takova, da se učiteljstvo more sigurno već naučiti od mladje generacije nego obrnuto. Važno je trenirati mlade zahadjanje s digitalnimi mediji. Ako se kani zaista razumiti kako funkcionira UI je ipak potribna matematika na sveučilišnoj razini – kako će se to onda predavati?

UI nam more reći činjenice i stvari, za ke bi mi ure dugo morali rešerširati i čitati. To more biti jako korisno. Da ure dugo čitanje ima pozitivan efekt na treniranje naših moždjanov, je druga stvar. Ključna kompetencija u korišćenju Umjetne inteligencije neka uvijek bude izvidjanje krivih informacijov. Ali kako izviditi takove krive informacije prez vlašćega znanja, ko funkcionira prez struje i mobitela? Kako dekonstruirati čudne rečenice? Kako prepoznati izmišljenu/krivu gramatiku? Kako ispraviti krivo hasnovane riči, kad ne postoji jezično znanje?

Joško Vlašić je lani jur rekao: UI zna gradišćanskohrvatski, ali lipše je ipak ko sami znamo hrvatski. A istina je, čitali smo jur par zvanarednih tekstov. UI će i čitati Hrvatske novine, samo neće ništ doprimiti gradišćanskohrvatskoj zajednici. UI je pomoć ali ne govoračica.

Čim zabavnije je, kako se naše samoimenovano zastupničtvo hrvatske narodne grupe zalaže za obrazovni sustav od čuvarnice do mature u Beču i dostaje na tom području dobre signale. Istovrimeno onemogućuju novi nakanjeni nastavni plani uprav ovakovu maturu u Gradišću. To sigurno nije namjerno, nego se stane, jer ovi jeziki nimaju jaki glas i to se zgublja u reforma. Za skraćenje latinskoga je čuda ljudi čulo, na skraćenje drugih jezikov se je zabilo.

Bit će na „lobbyju” da brani predmet hrvatski kot manjinski jezik. Morebit ima ChatGPT ideju, kako to najbolje učiniti.