Društvo za obrazovanje gradišćanskih Hrvatov s obljubljenom dičjom serijom crtićev je otputovalo u Zagreb da predstavi projekt u hrvatskoj metropoli.

Zagreb – U minuli časi su odgovorni projekta čuda na tom djelali, da bude serija povidajkov Bobac i Bobica sve poznatijia med najmladjimi. Po prvoj i drugoj sezoni jur znaju zainteresirani pogledati tretu sezonu online na vlašćem BB-YouTube-kanalu. Svaki tajedan se pojavljuje opet jedna lipa poučna povidajka, kade se ovput mali kebri sprijatelju u igri.

Roditelji se veselu kada su njeva dica srićna, a to je ča posebnoga svaku nedilju po emisiji Dobar dan Hrvati, kada svi već znatiželjno čekaju, da počne nova povidajka ka se more naravno veljek većputi pogledati, ali na izboru su i sve dosadašnje epizode.

Bobac i Bobica-YouTube kanal ima sada već 366 abonentov. To je potvrda organizatorom za to, da je dici i njevim roditeljem važno, da budu ovakova ponuda na internetu svaku dob dostupna. DOGH već od početka pandemije, znači jur 5 ljet dugo širi ovakove ponude za dicu i na vjerskom području. To su dodatni YouTube-kanali: JIGT (Jačiti-Igrati-Govoriti-Tamburati-Tancati), ki ima 653 aboniranja, i Mi Hrvati molimo skupa 668 aboniranja. Najnoviji kanal je takozvani „GH-kanal“ (https://www.youtube.com/@graH.1533), ki bi kanio sve već postojeće YouTube ponude naših hrvatskih društav i zajednic pokazati na jednom mjestu. S aboniranjem ovih kanalov znamo informirati i povezati se prik granic!

Tako su suradniki crtića Bobac i Bobica otputovali na početku ovoga tajedna u Zagreb u velegrad svih Hrvatov. 27. oktobra 2025. u 10 uri su u Centru za kulturu na Trešnjevki u Zagrebu predstavili zainteresiranim ov projekt i naravno informirali su i publiku o gradišćanski Hrvati. Redateljica Frana Mariji Vulić-Vranković, je omogućila ovu prezentaciju DOGH-u. Ona jur ima suradnju s kazališnim društvom Živo srebro u Trajštofu, tako je suradjivala i na prezentaciji skečov na protuliću ovoga ljeta.

Delegaciju je peljala prevoditeljica i lektorica Angelika Kornfeind a njoj su se pridružili Julija Kornfeind ka je dala glas svim figuram u crtiću, Ingrid Klemenčić ka je prevodila tekste iz madjarskoga jezika na gradišćanskohrvatski i Petar Mogyorósi ki je izmislio i s neumornim trudom peljao do sada ov projekt, ki je jako zahtjevan iz svakoga pogleda.

Na prezentaciju su se prijavile grupe različne starosti od čuvarnice sve do gimnazije. Po pozdravni riči je Julija Kornfeind prezentirala projekt a dica su mogla pogledati tri epizode. Potom su sudionike podilili u dvi grupe. Kod prve grupe su Julija Kornfeind i Frana Marija Vulić-Vranković priredile djelaonicu za dicu a u drugoj grupi su Angelika Kornfeind, Ingrid Klemenčić i Petar Mogyorósi govorili o gradišćanski Hrvati, mogli su poslušati jačku Kopriv: Mi smo Gradišćanci, a potom su slijedile gradišćanskohrvatske vježbe za gimnazijalce. Svi sudioniki su dobili jedan egzemplar Hrvatskih novin iz kih su morali prepisati članak na standardnohrvatski. Na prezentaciju su došli i zastupniki Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske ki su financijski podupirali projekt. O prezentaciji u Zagrebu je izvješćavala i emisija Dobro jutro Hrvatska.

P. Mogyorósi, I. Klemenčić