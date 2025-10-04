Jur zadnje ljeto sam se odlučila, da 2025. ljeta kanim trošiti manje pinez na opravu, a u najboljem slučaju kupiti iz druge ruke. Nekoliko savjetov iz vlašćega iskustva.Poznala sam jur iz prošlosti dvi platforme za secondhand kupovanje na internetu, ke sam ovo ljeto aktivno i često hasnovala, a to su momox fashion i Vinted.

Momox Fashion

Kod momox Fashion ljudi pošalju svoju staru opravu direktno na momox, zato ne moraju sami fotografirati opravu, komunicirati s kupcem i poslati sve separatno. Za nas kupce je momox kao običan online shop, s razlikom, da je oprava iz druge ruke. Momox kontrolira svu opravu, onda ju moremo kupiti i ćemo dostati našu narudžbu u kratkom vrimenu. Slanje je besplatno za narudžbe već od 50 eurov i nije komplicirano, ako kanimo opravu ka ne paše najzad poslati.

Vinted

Na Vinted ljudi sami prodavaju opravu (more se na Vinted na primjer kupiti i knjige, tehniku ili igračke), znači, da prodavači sami šalju kupnju direktno kupcu i su odgovorni za cijeli proces. Ako živiš u Austriji, moreš na Vinted kupiti opravu iz Austrije, Italije i Francuske. Narudžbe iz Italije ili Francuske moru se isključivo lifrati jednomu pick up shopu, cijena zato ovisi o zemlji iz ke naručite i stoji izmed 2,50 i 5 eurov – narudžbe iz Austrije more se lifrati direktno domom ili pick up shopu, to stoji oko 2 eurov. Dodatno Vinted još potribuje malu taksu za zaštitu kupca. Kod Vinted nije svenek moguće opravu najzad poslati, ako vam ne paše, na to morate posebno paziti kod kupnje.

Moji savjeti

Kad išćem ča posebnoga na Vinted ili momox aplikaciji, onda je za mene najvažnije, da koristim filtere. Obadvi platforme nudu čisto novu opravu (Vinted ima još i kategoriju „Novo, s etiketom“), opravu u (jako) dobrom stanju i opravu s manjkami – po tim se more i filtrirati. Kad mi se vidi oprava ka ima male falinge, je važno, da si svenek pogledam sve fotografije, ar prodavači moraju obavezno fotografirati te manjke. Tako znam procijeniti, je li kanim ipak kupiti tu opravu. Ako sam ča našla ča mi se vidi, onda svenek išćem s filteri je li postoji neki bolji deal za isti komad – to funkcionira kod Vinted i kod momox.

Ako kanite kupiti dragocjenu opravu od neke designer marke, onda morate na Vinted posebno paziti i potribovati verifikaciju prik Vinteda, momox automatično kontrolira svoju opravu. Kod Vinted i gledam, da ne kupim opravu kod ke se ne vidi etiketa marke i za materijal. Zvana toga imam još mali „hack“ za Vinted, ki ali ne svaki put funkcionira: Nije moguće filtrirati po zemlji, ali ako kanim kupiti ča iz Austrije, onda dodajem riči „getragen“ ili „verkaufe“.

Konačno moram reći, da imam veliku sriću s mojimi proporcijami i zato znam, ku veličinu moram kupiti, da mi oprava koncem konca i paše. Na momox to ne funkcionira, ali na Vinted morete kupca prositi za slike oprave s mirilom, tako da morete bolje ocjeniti veličinu.

Anna-Maria Sagmeister