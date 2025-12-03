Ladić novi predsjednik Savjeta

Pandiljak otpodne je Savjet za hrvatsku narodnu grupu odlučio o podiljenju 1,7 milioni eurov za gradišćanskohrvatska društva. Za novoga predsjednika Savjeta je odibran Harald Ladić.

Beč – Pandiljak, 1. decembra je Savjet za narodnu grupu pri svojoj svakoljetnoj sjednici po staroj tradiciji minjanja odibrao novoga predsjednika. Novoselac dr. Harald Ladić, ki je aktivan u Hrvatskom kulturnom i dokumentarnom centru, je po odlasku Martina Ivančića po prvi put nastao predsjednik Savjeta. Dosadašnji potpredsjednik je minjao ulogu s dosadašnjim predsjednikom Jožijem Buranićem, drugačije predsjednik HKD-a, ki je sad na poziciji potpredsjednika. Novi predsjednik Ladić poručuje: „Pozivam sva društva, institucije i aktere, da angažirano strastveno suradjuju kod obdržanja i jačanja hrvatske narodne grupe i hrvatskoga jezika. Samo skupa moremo biti uspješni!”

Nadalje piše u izjavi o plani za 2026. ljeto, da će biti predjelanje Zakona o narodni grupa na agendi. Povodom obljetnice toga zakona će se u austrijskom Parlamentu objaviti i veliki projekt za vidljivost autohtonih narodnih grup. Sredinom 2026. ljeta da se očekuje otvaranje Doma narodnih grup u Borti, uz ko da ide kampanja za jačanje narodne grupe. Ladić će vjerojatno do sredine dojdućega ljeta ostati u funkciji. Kljetu će se naime imenovati novi Savjet za narodne grupe, za koga ćedu odredjena društva moći nominirati osobe.

Pri sjednici Savjeta za hrvatsku narodnu grupu su zaključili i prijedlog za podiljenje subvencijov za narodne grupe. Ukupno su mogli podiliti 1,7 milioni eurov 22 društvom, ka su stavljala molbe. Podjela subvencijov se prem drugih višin zaprošenih svotov samo minimalno razlikuje od podjele lanjskoga ljeta. Na samom vrhu stoji Hrvatsko kulturno društvo s 375.000€, podupiranje je minimalno niže nego za 2024. ljeto. Isto valja za Hrvatski kulturni i dokumentarni centar, ki će dostati istu svotu kot lani i je ljetos minimalno već zaprosilo. Znatno manje nego zaprošeno su dostali Hrvatski centar, Dijeceza Željezno ili Hrvatsko štamparsko društvo. U prispodobi s lanjskim ljetom se Prezidij SP-mandatarov i Hatsko kolo nisu naticali za subvencije. Savjet za hrvatsku narodnu grupu obično ne objavlja uzroke za podiljenje subvencijov. Trenutno nije moguće na javni platforma izviditi, ki projekti se konkretno financiraju ovimi subvencijami. Od 2026. ljeta da će Savezno kancelarstvo na podlogi Zakona o transparenciji objaviti ugovore podupiranja, ki su viši od 100.000€.

TG