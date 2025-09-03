Pri izvanrednom kongresu 1. septembra su delegati s već od dvotretinskom većinom isključili jedno od četirih osnivačkih društav ove krovne organizacije gradišćanskih Hrvatov u Slovačkoj.

DEVINSKO NOVO SELO – Ov pandiljak, 1. septembra je Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj (HKSS) održao prvi izvanredni kongres. U Hrvatski muzej u Devinsko Novo Selo je došlo 50 delegatov. Svako učlanjeno društvo, to su uz četira seoska kulturna društva iz Jandrofa, Čunova, Hrvatskoga Groba i Devinskoga Novoga Sela i Klub mladih Hrvatov iz Hrv. Jandrofa.

Dnevni red je postojao od jedne konkretne točke uz obligatne kot pozdrav, zaključak itd. Išlo je za isključak jandrofskoga HKD-a. Jur nekoliko dan pred tim je HKSS na svojoj Facebook-stranici objavio poteškoće u suradnji s jandrofskim HKD-om.

Kroz sjednicu je peljala potpredsjednica HKSS-a Maria Hanny. Kot prvo je Marcela Škodlerova od mandatne komisije ustanovila, da je nazočno 50 od 50 delegatov i da se more tako održati 15. kongres. Kritika HKD-a Jandrof, da nije sazvan kongres putem učlanjenih društav, pregovaraju, u ostalom dosta otvoreni štatuti s puno mogućnosti interpretacije, jer polag ovih je dovoljna dvotretinska većina za sazivanje.

Pri glasovanju za dnevni red je došlo do dvih konkretnih prijedlogov, ki su se većinski odbili. Kot prvo je Franjo Harrer, nekadašnji predsjednik HKD-a Jandrof prosio, da se objavi gospodarstveno stanje HKSS-a i dodiljenje pinez za ljeta 2024. i 2025. Daljnje potribovanje delegatov je bilo razdiliti predvidjenu skupnu drugu točku na diskusiju i glasovanje.

Med drugim je predsjednik HKSS-a Radoslav Janković u svojem izlaganju ponovio sadržaje Facebook izjave. U nastavku je Jive Maasz pokusio dodati ča je predsjednik HKD-a Jandrof Tomaš Knotek sve krivo činio. Tako je predbacivao Knoteku, da se je došao dogovarati u Narodni muzej i uništio predhodne dogovore. Knotek je nato rekao da on nije bio onde, a Maasz je samo znao za jednu osobu ka je bila onde a ne za konkretno ime.

Malo kašnje je onda dostao Knotek rič i on je ovde pred svimi delegati razložio svoj stav. Kot prvo je kritizirao kako je Janković primio njega (pred 28 miseci), kad je nastao predsjednik HKD-a i tim član izvršnoga odbora, u HKSS-u. Nadalje se je tužio, da oni nisu bili pozvani na sve priredbe, tako na primjer na nedavni sastanak s hrvatskim ministrom Grlićem Radmanom u Muzeju.

Argumentacija Knoteka i drugih članov HKD-a Jandrof je, da su oni najveća hrvatska organizacija u Slovačkoj, jer zastupaju već od 50% svih Hrvatov. Nadalje je kritizirao Knotek, da Savez organizira priredbe za drage pineze a pri tom plaća profesionalcem – ki još i nisu Hrvati – visoke svote.

U nastavku je Čunovac Kristijan Maškan, isto tako potpredsjednik HKSS-a napomenuo kako se podilu pinezi. Pri tom je spomenuo Središnji ured za Hrvate izvan RH i projekte HKD-a Jandrof, za ke je prosio Knotek pineze prez da bi bio informirao Savez. Tako je postavio pitanje: „Zač kanite biti člani Saveza, ako velite da ne funkcionira?”

Janković je onda objasnio da priredba za dodiljenje kulturne nagrade njemu nije stala 15.000,– eurov kot se to širi u Hrv. Jandrofu, nego samo 1.200,–. A za te pineze se je nahranilo 150 akterov. Tih 15.000,– su potrošeni za cjeloljetno folklorno djelovanje.

Do ovoga trenutka je bio najveći dio sjednice po hrvatski. Dojdući govorač je bio Oto Gregor iz Devinskoga Novoga Sela, ki porijeklom nije Hrvat, ali „u meni tuče hrvatsko srce”. Apelirao je na sve Hrvate, da se ne raskolju, nego da moru samo preživiti ako su složni. Prva bi se veselila slovačka vlada, ako bi imali jednu narodnu grupu manje za ku se moraju skrbiti. „Prijatelji, ja nisam Hrvat, ali kanim da ovde skupa djelujemo i da si damo ruke, i da bi skupa išli dalje, da ne dojde do toga, da za 50 ljet idemo u muzej i si gledamo vošćane figure Jankovića i Hannyove kot poslidnje Hrvate u Slovačkoj”, tako je Gregor završio svoj apel.

Sada su pokusili delegati HKD-a minjati svoje postupanje i proglasiti cijeli kongres nevaljanim. To je činio i Harrer kot i potpredsjednik HKD-a Jandrof Rudi Streck. U svojem slovačkom izlaganju je prosio da ljudi glasuju protiv isključenja. A da bi onda ov kongres ipak ne bi ostao bez rezultata je predložio da se diskutira da savez more normalno funkcionirati i da se ovako ča već ne stane. I on je spomenuo da ne more biti, da se hiti društvo iz Saveza ko ima najveć članov.

U nastavku se je diskusija širila i na druga područja i govori su nastali sve jače emotivni. Po poldrug ure je pokusila Hanny ukinuti diskusiju ča se je stoprv po daljnjih 20 minut ugodalo s upozorenjem, da je ovde dost starih i betežnih ljudi ki su jur umorni.

Kratko pred osmimi je došlo do glasovanja. 36 delegatov je bilo za isključenje HKD-a Jandrof, 10 protiv a 4 su se održali. Na sam završetak je Joško Klačka preštao zaključke ovoga kongresa ki su se primili s 39 glasi i 1 održavanjem.

Budućnost HKD-a Jandrof

Za HKD Jandrof postoji sada već mogućnosti. Jednu od tih je predložio Maškan u diskusiji. On je predložio da načini HKD novi odbor i onda se moru opet naticati za članstvo u HKSS-u, kade ćedu je rado primiti. Daljnje rješenje je spomenuo Janković u svojem izlaganju. HKD bi mogao sudjelovati kot samostalno društvo s HKSS-om, kot to FG Črip sada jur djela. Razlika bi bila u tom, da je onda odbor HKD-a odgovoran za projekte a ne kot do sada odbor HKSS-a. Ov naime jamči, ako ki član Savjeta načini u kom projektu falingu.

Po sjednici je i peljačtvo HKSS priznalo da je u postupanju prema HKD-u Jandrof načinilo neke formalne falinge, ke ali ništa ne bi bile minjale na odluki ovoga kongresa. Priprava nekih projektov kot na primjer časopisa Hrvatska rosa je za Savez nastala skoro nemoguća, jer su falili važni podatki od HKD-a Jandrof, tako Janković. Isto tako o skraćenju financijskoga podupiranja za Hrvatski dan u Jandrofu nije odlučio izvršni odbor – u kom bi bio i HKD član – nego štatutarni odbor (predsjednik i tri potpredsjedniki Saveza). U prvom slučaju bi bila kritika o nedemokratkom postupanju HKD-a pravilna, u drugom ne.

Ov argumentira da je HKSS skratio njim informacije i da oni na primjer listu članov ne tribaju predati Savezu, nego samo ministru nutarnjih poslov. Potribovali su i sada na sjednici transparentnost dodavanja pinez, ča su ostali argumentirali da se to ionako pregleda na svakom kongresu.

Iako HKD Jandrof, jedno od pet hrvatskih društav u Jandrofu, već nije član Saveza, ko ipak Jandrofci nadalje moraju skupa živiti, skupa djelati i skupa pohoditi priredbe i organizirati priredbe. To se nije riješilo ovim isključkom, nasuprot, sada ima HKD Jandrof znatno veću slobodu, jer već nije vezan na HKSS.

Kristijan Karall