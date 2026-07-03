S velikim koncertom je Klapa Dičaki prošlu subotu svečevala svoju jubilarnu desetu obljetnicu postovanja s ljubitelji klapskoga pjevanja i poznatimi klapami iz Hrvatske.

Čemba – U prelipom vrtu stare čuvarnice pod velikom platanom i otvorenim šatorom se je subotu, 27. junija sastalo kih 350 ljudi, da bi skupa s domaćom Klapom Dičaki svečevali prvo desetljeće postojanja. Prikgranična Klapa Dičaki, udomaćena kod svojega peljača Andrije Benčića u Čembi, sa člani od Podgorja do Hrvatskoga Židana se je u zadnjih deset ljet predstavila Gradišću kot i Hrvatskoj. Tri CD-e s trimi načini klapske pjesme i čuda nastupov su je činili čvrstim stupom hrvatske muzičke scene. Za svoj prvi rodjendan je ada bilo jasno, da će organizirati Dalmatinski klapski večer s roštiljem, vinom, pivom i žestokim iz Hrvatske i trimi klapskimi koncerti.

Širenje klapske jačke u Gradišću

Pozdravili su brojni ljudi domaćini, a to jačkom „Dobra večer, prijatelji”, da bi onda predstavili miks narodnih jačak iz Hrvatske i Gradišća, komponirane kot himnu Hrvatov u Madjarskoj „Po volji Božjoj“ i da bi nastavili s modernimi klapskimi jačkami uz pratnju različnih instrumentov. Tu je je podupirao na sam početak i konac i prijateljski sastav Tramuntana iz Kraljevice u blizini Rijeke.

Iako se u današnjem sastavu nahadja manje „dičakov”, početak sastava razlaže i ime. Pred desetimi ljeti je naime Andrija Benčić, drugačije i učitelj i kantor, počeo s dičaki zavježbati kusiće za oblikovanje maš.

Dva od ovih dičakov prve ure su danas još uvijek člani klape, braća Michael i Martin Herić. Martin Herić se je zato u ime cijele klape zahvalio Benčiću na desetljetnom trudu i peljanju. Zahvalio se je za dobro peljanje, za želju za napredovanje i za dobre prikgranične veze: „Ti si cijeloj Čembi i okolici približio klapsko jačenje”. Na ovom djelovanju i na mnogi projekti se je zahvalio i načelnik Čembe, Bernhard Herić, ki je sam na fešti konobario i darovao Dičakom turtu kot i nogomet za jesenski turnir društav.

Veliku feštu s trimi grupami je financijski podupirala Djelatna zajednica. Predsjednik Leo Radaković hvalio je djelovanje Klape Dičaki i je je prozvao čvrstim stupom hrvatske kulture – cijeli program večera je već ili manje bio jednojezičan hrvatski – i je istaknuo, da će u budućnosti nastati sve važnije, da se društva složu i da se podupiraju projekti i fešte.

Danas jači u sastavu deset muži, sedamnaest drugih iz cijele austro-madjarske okolice je koč jačilo u sastavu. Dva člane su tako jur morali sprohoditi na zadnji počivak, za nje je farnik sela Branko Kornfeind u okviru priredbe molio.

Prikgranični projekti

Iako su Dičaki počeli isključivo na duhovnom području, vrijeda su sudjelovali u različni prikgranični projekti. Najveći je sigurno bio veliki erasmusplus projekt, ki je spojio klape iz Austrije, Madjarske, Slovačke, Slovenije i Hrvatske.

Dobre veze u ove države, to je istaknuo i veleposlanik Glunčić u svojem pismu, će Dičake i ljetos peljati na turneju u Hrvatsku, kade ćedu tajedan dan u juliju prebaviti na morju uz klapsku pismu.

Klapa Šufit i Tramuntana

Po prilično poldrug ure svetačnoga programa su onda prvi gosti iz Splita preuzeli pozornicu. Klapa Šufit je dvadeset ljet bila tradicionalna klapa prije nego je išla i na zabavni sektor. Ovakovu tradicionalnu su publiki jačili za početak da bi onda nastavili s najvećimi hiti, a završili sa svojom Ne diraj moju ljubav. Zdeslav Mišurac, ki je peljao kroz program šalio se je i je tim čestitao Klapi Dičaki: „Mi jačimo jur 34 ljeta, prema nam su Dičaki zaista dičaki.”

Večer zaokružila je klapa Tramuntana, ka je preuzela zabavni program i uz glas koristila i različne instrumente. Pojedini gosti su stupili i na tančeni parket. Skupa s njimi i s klapom Šufit su Dičaki onda još jednoč svi skupa mogli završiti večer uz jačku Ne diraj moju ljubav.

Tereza Grandić